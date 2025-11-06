Лучший клинический кейс в мире: малышу из Ивано-Франковска сделали сверхсложную пластическую операцию. Фото

На Прикарпатье малышу из Ивано-Франковска с врожденной патологией губы и неба провели сложную операцию. Она проходила с участием пластического хирурга Ореста Лешневского.

Отмечается, что эта операция уже вошла в историю как лучший клинический кейс в мире. Об этом сообщили в центре детской медицины (западноукраинский специализированный).

"История маленького пациента покорила мир. На 10-м Международном ортодонтическом конгрессе в Рио-де-Жанейро врач из Турции Beyçe Karaman представила клинический случай нашей команды. Он получил награду за лучший клинический кейс в мире!" – говорится в заметке.

Детали анамнеза

– Малыш из Ивано-Франковска родился с двусторонней щелью губы и неба типа 3. Это тяжелая патология, требующая комплексного и командного лечения. Еще во время беременности семья обратилась в медицинский центр за консультацией.

– Уже в первые дни жизни ребенка началась подготовка к операции. По 3D-сканированию, проведенному в Ивано-Франковске, в Турции были напечатаны индивидуальные NAM-пластины, которые помогли подготовить ребенка к операции.

– Чтобы доставить их в Украину, врачи организовали сложную международную логистику – настоящую "медицинскую спецоперацию". В течение трех месяцев родители бережно ухаживали за пластинами, приезжали на осмотры, поддерживали каждый этап подготовки.

–– В возрасте 4 месяцев ребенку выполнили первую операцию. Одномоментную хейлопластику двусторонней щели губы.

По словам врачей, результат впечатляет уже сейчас, но впереди еще планируются следующие этапы лечения.

"К этому проекту, кроме медиков нашего центра, присоединились специалисты из разных городов и стран. Все они работали вместе ради одного маленького пациента. Отдельная благодарность Отделению анестезиологии и интенсивной терапии КЦДМ ЗУСЦ, персоналу клиники специализированной хирургии и администрации больницы - за понимание, поддержку и профессионализм", – говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что эта история наглядно демонстрирует то, что современное лечение сложных врожденных патологий возможно только благодаря мультидисциплинарному подходу, международному сотрудничеству и огромному человеческому теплу.

