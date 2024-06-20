Ляшко заявил, что из-за отключения света Украине грозят вспышки гепатита и холеры

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил, что отключение света в Украине чревато вспышками инфекционных болезней, прежде всего гепатита и холеры. Эти инфекции связаны с водоснабжением, которое прерывается вместе с электроэнергией.

Соответствующими оговорками чиновник поделился в интервью изданию BBC. Он подчеркнул, что ситуация не менее критична, чем год назад, когда российские террористы подорвали Каховскую дамбу.

"Когда отключают электричество, часто останавливается водоснабжение. Остановка водоснабжения на длительный срок, затем запуск может приводить к тому, что водный путь передачи инфекционных проб может выйти на первое место", – пояснил министр.

По словам Ляшко, случаи гепатита А, связанного с водой, уже были зафиксированы и в прошлом году, и в нынешнем. Во избежание распространения инфекции центры контроля профилактики, коммунальные службы работают в интенсивном режиме.

"Есть гастроэнтероколиты, неустановленной этиологии, еще что-то. Случаев холеры, слава Богу, нет. Но потенциально система уже понимает, что начался эпидемический сезон", – отметил глава Минздрава.

Кроме того, он проинформировал о росте количества заболеваний коклюшем. Ляшко призвал украинцев не пренебрегать вакцинацией во время войны и обратиться к семейному врачу, чтобы наверстать пропущенные прививки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украину прибыла вторая партия вакцин для иммунопрофилактики населения от дифтерии и столбняка в количестве 18 300 доз на 1,04 млн грн.

– Медики призвали украинских производителей хлеба снизить количество соли в хлебе и хлебобулочных изделиях. Количество натрия, украинцы употребляют преимущественно в виде пищевой соли, негативно влияет на общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!