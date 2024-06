Любовь к газировке: почему после этих напитков очень хочется есть

Практически каждый раз потребляет газированные напитки, которые содержат подсластители. Диетологи предупреждают, что такой вариант утоления жажды содержит риски, ведь это может привести к противоположному эффекту.

Ученые говорят, что согласно результатам исследований обнаружена связь между диетической газировкой и потреблением калорий. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Нейропсихология употребления газировки

В новом исследовании принимали участие 74 здоровых участника в возрасте от 18 до 35 лет. Индекс массы тела (ИМТ) участников использовался, чтобы определить, имеют ли у них нормальный вес, избыточный вес или ожирение. Целью эксперимента было исследование нервной реакции на различные типы высококалорийной пищи (то есть сладкого и соленого), метаболические реакции и пищевое поведение после того, как некоторые участники употребляли в пищу искусственный подсластитель, другие употребляли сладкий напиток, а еще одна группа пила только воду.

Метрика

Участникам сделали МРТ головного мозга и взяли кровь на начальном уровне после 12-часового голодания, а также через 10, 35 и 120 минут после того, как они употребили один из трех напитков: напиток, содержащий сахар (примерно шесть столовых ложек 300 калорий), искусственный подсластитель (количество, сладость которого равняется сахару) или обычная вода. Затем у участников измерили уровни глюкозы, инсулина, грелина (известного как гормон, стимулирующий чувство голода) и лептина (гормона, регулирующего потребление пищи и расход энергии).

Увлекательные результаты

Оказалось, что сладкие напитки были связаны с большим производством глюкозы (сахара в крови), инсулина и уровней гормонов. Интересно, что результаты показывают, что потребление калорий значительно выросло среди женщин-участниц и тех, кто страдал ожирением, когда они являлись частью группы потребления диетических напитков.

Что это значит

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что искусственные подсластители стимулируют мозг стремиться к пище больше, чем напитки с сахаром. Результаты этого исследования могут свидетельствовать о том, что если диетические газированные напитки являются постоянным игроком в вашем рационе, возможно, это побуждает вас потреблять больше калорий, чем если бы вы потребляли воду. Также подчеркивается, что группа, которая пила сахаристые напитки, потребляла больше калорий в целом.

