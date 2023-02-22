Магнитная буря будет штормить до конца месяца: украинцам дали советы, как пережить ''бунт'' на Солнце

В среду, 22 февраля, начнется очередная магнитная буря, влияние которой могут ощутить жители нашей планеты. Эта буря будет слабой и продлится до конца февраля.

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Об этом сообщает погодный сайт Meteoagent. Там отметили, что на этот раз возмущения магнитного поля будут низкоинтенсивными.

Этот ресурс рассчитывает прогнозы насчет магнитных бурь с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Как известно, магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В периоды бурь метеозависимым, беременным, а также пожилым людям и тем, кто имеет хронические болезни, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью. У них в это время может ухудшиться самочувствие.

Как пережить период магнитных бурь

Врачи советуют соблюдать нормальный режим дня, полноценно высыпаться (важно ложиться спать и просыпаться каждый день в одно и то же время), пытаться избегать конфликтов и источников стресса.

Питаться нужно максимально полноценно, добавить в свой рацион сезонные фрукты и овощи, пить достаточно воды. В то же время нужно отказаться от фастфуда, жирной и острой пищи, алкоголя и кофе.

Не помешают прогулки на свежем воздухе, но не следует переутомлять организм сильными нагрузками.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 21 февраля, Землю накрыла мощная магнитная буря. Она началась еще 20 февраля, но была слабой. Это явление повлекло за собой определенные вспышки на Солнце.

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