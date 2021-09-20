Мальчик из Тернополя с СМА выиграл в лотерею самый дорогой в мире укол за $2,3 млн. Фото

Двухлетний мальчик из Тернополя Максим Антонишин, который болеет спинальной мышечной атрофией, выиграл в благотворительную лотерею укол препарата Zolgensma, стоимость которого – 2,3 млн долларов. Это лекарство считается самым дорогим в мире.

Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила народный депутат Людмила Марченко в Facebook, поделившись также фотографиями Максима. Как написала она, вместе с уколом ребенок получит и шанс на жизнь.

Ранее семья собирала средства на лечение. На начало сентября им удалось получить от неравнодушных граждан и организаций около 1,1 млн долларов. Еще 200 тыс. долларов Антонишины получили от семьи Арсена Бориса из Тернопольщины. У мальчика тоже было наследственное нервно-мышечное заболевание СМА, но он раньше Максима выиграл лечение Zolgensma.

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Маленькому украинцу – всего 1 год и 10 месяцев. Средства ему нужно было собирать очень быстро, так как лечение врачи разрешали проводить до двухлетнего возраста. После этого Zolgensma мог бы просто не подействовать.

"И кто скажет, что чуда не существует – не верьте! Чудо существует... Наш мальчик получил шанс на жизнь", – написала Марченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в июле в США выигранный в лотерею укол Zolgensma получил 5-месячный Дима Свичинский из Одессы. Мальчику тогда было 5 месяцев.