Маленькая банка – большая польза: почему консервированный тунец стоит есть каждую неделю

Консервированный тунец – не просто быстрая закуска, а настоящий кладезь пользы для организма. Эта маленькая банка рыбы может обеспечить вас важными белками и омега-3 жирными кислотами, необходимыми для здоровья.

Он удобен в использовании, долго хранится и легко сочетается с другими продуктами. Даже небольшая порция тунца способна поддержать сердце, мозг и иммунную систему, делая ваш рацион более полезным и сбалансированным, пишет eatthis.com.

Ученые Гарвардского центра здравоохранения отмечают: омега-3 не вырабатываются организмом самостоятельно, поэтому их необходимо получать из пищи. Лучшими источниками являются рыба, включая консервированный тунцом, а также растительные масла, орехи, семена льна, льняное масло и листовая зелень.

Кроме того, омега-3 поддерживают клеточные мембраны, что влияет на выработку гормонов, которые контролируют "свертываемость крови, сокращение и расслабление стенок артерий и воспалительные процессы". Они также обладают противовоспалительным действием, что может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а в некоторых случаях – даже предотвратить проблемы, как ревматоидный артрит, экзема, волчанка и некоторые виды рака.

Миф о том, что жиры вредны, давно опровергнут. Пищевые жиры – важная часть рациона, они поддерживают пищеварение, чувство сытости и поставляют энергию в течение дня. Американская ассоциация сердца отмечает, что регулярное употребление полезных жиров, таких как мононенасыщенные и полиненасыщенные, способствует росту клеток и регуляции гормонов, в частности грелина – гормона голода.

Даже небольшое количество насыщенных жиров, которые содержатся в молочных продуктах или продуктах животного происхождения, не вредно, но акцент на полиненасыщенных жирах значительно улучшает общее состояние здоровья и способствует похудению.

Консервированный тунец – доступный и эффективный способ добавить омега-3 в свой рацион. По данным Министерства сельского хозяйства США, рекомендуется потреблять не менее 250 мг омега-3 в день, что примерно равно 2 г в неделю. Исследования показывают, что такое количество снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Клиника Кливленда сообщает: порция белого тунца весом 85 г содержит около 1,5 г омега-3. То есть, даже если вы съедаете лишь один консервированный тунец в неделю, вы получите необходимую суточную норму этих полезных жиров.

