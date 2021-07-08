Сегодня мы публикуем очень важный текст, написанный двумя авторами – соучредителем ОО "Ассоциация фармацевтического и медицинского права", доктором юридических наук, профессором Виталием Пашковым и председателем Редакционного совета интернет-издания OBOZREVATEL Михаилом Бродским.

И важна эта статья потому, что она посвящена одной из самых больших угроз в современной украинской системе здравоохранения – тотальной распространенности навязчивого фармацевтического маркетинга с элементами коррупции на отечественных просторах. Явлению, которое прямо угрожает здоровью и жизни украинцев.

Циничная отечественная версия "фармацевтического маркетинга", когда врачи навязывают своим пациентам не те лекарства, которые могут им помочь, а те, за которые им доплачивают производители, полностью исказила главное кредо медицины: "Не навреди". Именно поэтому, при наличии в отечественной системе здравоохранения таких болезненных проблем, как контрабанда медицинских препаратов, засилье фальсификата на отечественных рынках, незащищенность украинцев перед фарммафией и коррупционерами в белых халатах, а также произвольно отобранное у них право на качественные, доступные и безопасные лекарства – мы считаем, что проблема фармацевтического маркетинга по-украински стоит сейчас настолько остро, что требует срочного решения.

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И президенту Украины Владимиру Зеленскому, который недавно инициировал государственную программу "Здоровая нация" – путь к ее реализации стоило бы начать из решения этой проблемы.

А теперь – собственно статья Виталия Пашкова и Михаила Бродского, которую OBOZREVATEL рекомендует к прочтению.

В украинских реалиях, казалось бы, невинное явление фармацевтического маркетинга трансформировалось в действительно серьезную угрозу. Стимулированные процентом-вознаграждением от производителей тех или иных препаратов, сотрудники аптек и медики навязывают пациентам не нужны им или и вредные препараты. В частности, по этой схеме украинцам навязывают "диетические добавки" или "продукты питания для специальных медицинских целей". Эти препараты не относятся к лекарственным средствам, имеют неустановленный состав и по умолчанию не способны ни от чего исцелить. Однако, доверяя фармацевтам и врачам, украинцы тратят на приобретение ненужных им препаратов немалые суммы. В результате "маркетологи от медицины" получают "комиссионные", а украинцы, в лучшем случае, просто выбрасывают деньги на ветер. В худшем – приобретают новые проблемы со здоровьем.

Бьет такая ситуация и по стране в целом. Ведь подобные сговоры между фармпроизводителями и сотрудниками аптек и больниц монополизируют розничный сегмент аптечной деятельности. А отсюда – прямой путь к стремительному удорожанию лекарств, все меньшей их доступности для малообеспеченных слоев населения, рост объемов фальсификата и потери налоговых поступлений в бюджет.

Реализуется схема с участием трех обязательных звеньев: медицинский представитель-врач-фармацевт. Представитель той или иной фармкомпании или компании-посредника выходит на врача и предлагает ему вознаграждение за рекомендацию тех или иных препаратов пациентам. Сумма "поощрение" для медиков с мизерными зарплатами обычно является достаточным аргументом, чтобы они при назначении лечения руководствовались не клиническими протоколами, а договоренностями с фарммафией. Самое циничное – то, что оплачивают эти "откаты" для врачей и аптекарей сами украинцы: по оценкам экспертов, подтвержденным Антимонопольным комитетом Украины, цены на фармацевтическую продукцию в Украине по сравнению с большинством стран ЕС завышены на 40-60%. Именно эта разница идет на "взятки" от фармкомпаний врачам, "откаты" для аптек, которые будут продавать "медицинский ширпотреб" и расширение схемы.

Способов проведения взаиморасчетов между участниками схемы – немало. Например, привлеченный к схеме врач амбулаторного учреждения рекомендует пациенту (иногда – запугивая его) приобрести дорогостоящее "медицинское изделие" и непременно рассказывает, где конкретно его покупать. При этом медицинский представитель, который будет продавать препарат обманутому пациенту, обязательно спросит фамилию врача – для дальнейших расчетов. Медики стационарных больниц могут "отчитываться" перед "заказчиками", собирая этикетки или упаковки от препаратов.

Преимущественно украинцам навязывают приобретение под видом лекарственных средств различного рода диетических добавок. За то, что аптеки принимают их на реализацию – фармацевты тоже получают вознаграждение в рамках схемы. И покрытие этих "дополнительных расходов" вместе с вознаграждением для медиков и заставляет производителей и импортеров завышать себестоимость конечной продукции.

И, как признаются сами фармацевты в частных разговорах, завышается она в разы.

Поскольку лекарства – не предмет роскоши, а продукт первой необходимости, государство участвует в процессе ценообразования и продажи отдельных групп лекарственных средств. В частности, Минздрав, ориентируясь на средние цены на те или иные препараты в соседних странах – Польше, Словакии, Чехии, Латвии и Венгрии – устанавливает предельную оптовую отпускную цену на ряд лекарственных средств. Однако из-за необходимости финансировать упомянутую схему, производители и импортеры фармпродукции не укладываются в установленные государством рамки. В результате, например, препарат Диазепам аптеки закупают по 52 грн за ампулу (при установленной Приказом Минздрава №205 от 08.02.2021 предельной цене 11 грн 4 копейки за упаковку), Морфин – по 70 грн за ампулу (при рекомендованной цене 9,06 за упаковку) и Фентанил – по 64,7 грн за ампулу (а должны были бы платить не более 15,25 грн за упаковку).

Более того: распространение схемы фармацевтического маркетинга позволяет фармгигантов задирать цены на лекарственные препараты, без которых не могут жить украинцы с неизлечимыми болезнями – сахарным диабетом, патологией задержки роста и гемофилией.

Так, по данным Антимонопольного комитета, зарабатывать сверхприбыли на хронически больных украинцах позволили себе представители швейцарской группы компаний Ново Нордиск, которая является ведущим поставщиком лекарственных средств для целого ряда неизлечимых болезней. Как следует из решения АМКУ №680-р "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа" от 3 ноября 2020 года, компании группы –"Ново Нордиск А/С" и "Ново Нордиск Хелс Кеа АГ" – совместно с сетями аптек ООО "Медфарком", ЧАО "Медфарком-Центр", ООО "БаДМ", ООО "БаДМ-Б", ООО "Аптека "3І", ЧАО "Ганза", ООО "Фармадис" и ООО "Медфарм" ввели систему непрозрачного ценообразования в импорте лекарственных средств производства группы Ново Нордиск в Украину, которая привела к необоснованному завышению цен на такие лекарственные средства во время последующей их реализации как через механизм государственных или публичных закупок, так и через аптечные сети.

По данным АМКУ, швейцарская группа компаний сотрудничала с узким перечнем аптечных сетей и отказывала в сотрудничестве другим. В результате создалась ситуация, когда жизненно важные лекарства могли продавать только собственные дистрибьюторы. Следовательно – появились возможности завышать цены реализации лекарственных средств Ново Нордиск. Что участники схемы и делали: на отдельные позиции цены на швейцарские препараты производства этой группы компаний превышали возможные в условиях прозрачного ценообразования на 82%. И как больные украинцы, так и заведения и учреждения здравоохранения, финансируемые из государственного и местных бюджетов вынуждены были платить установленную цену. Ведь на кону стояла жизнь людей.

В результате изучения ситуации АМКУ наложило на всех фигурантов дела штраф в размере 188 130 255 грн. Сколько стоил эта заговор неизлечимо больным украинцам, которые вынуждены были платить втридорога, и обескровленному войной и экономическим кризисом бюджету Украины – не знает никто.

Участие в коррупционной схеме "фармацевтического маркетинга" по-украински берут как отечественные производители, так и импортеры. И маркетинговые соглашения они заключают с аптечными сетями либо самостоятельно, либо через посредников.

При этом анализ маркетинговых соглашений как отечественных, так и зарубежных фармкомпаний показывает: в перечень препаратов, за "напаривание" которых украинцам они платят аптечным сетям, нередко попадают лекарственные средства, которые запрещено продавать без рецепта. За каждую реализованную единицу включенной в маркетинговое соглашение продукции аптечная сеть получает от 15 до 60% ее стоимости.

Отдельным видом бизнеса в Украине стало предоставление посреднических услуг по заключению таких соглашений между фармпроизводителями и импортерами и розничными аптечными сетями. Этим занимается ряд компаний, конечными бенефициарами которых являются несколько связанных между собой лиц. Вполне вероятно, эти компании ведут двойную бухгалтерию и уклоняются от уплаты налогов. Косвенным доказательством этого может быть уголовное дело №760/28605/20 в ЕРДР, возбужденное в отношении ряда таких компаний-посредников по подозрению в участии в преступной схеме. В рамках производства суд позволил следователям провести в офисах этих компаний обыски и изъять в случае обнаружения документацию относительно реального оборота средств, объема предоставленных услуг и полученных доходов, произведенных расчетов и возможного "отмывания" средств. Расследование – продолжается.

А сейчас – немного сухой, но крайне важной информации: перечень компаний, которые прибегали к описанным "серым схемам" по продвижению своей продукции с помощью "вознаграждений" для врачей и/или аптекарей. Их маркетинговые соглашения мы проанализировали при написании статьи. В перечне – как отечественные, так и иностранные компании.

Компании с иностранным капиталом: Мега Лайфсайензис, МОВИ ХЕЛС, Органостин ЛТД, Аббот Украина, ГЛЕДФАРМ ЛТД, Асино Украина, Альпен Фарма АГ, Астрафарм, Юнифарм Украина, Медокеми Лимитед, Байер, Юнифарм Украина, Долфи Украина, Конарк Интермед, Нобель Илач Санаи Ве Тиджарет Аноним Ширкети, Польфарма, Стада Украина, Реккитт Бенкизер Украина и тому подобное. Отечественные производители и импортеры: ООО "Фито Лек", ОАО "Химфармзавод "Красная звезда", ПАО "Киевский витаминный завод", ООО "Астрафарм", ООО "Новалик Фарм", ООО "Производственно-торговая фирма "Сарепта", ООО "Микрофарм", ООО "Тернофарм", ООО "Медико", ООО "Фарма Хаус", ООО "Медицинский центр М.Т.К.", ОАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод", ООО "1 А Диагностическая компания", ОАО "Лубныфарм", ООО "Агрофарм" и другие. Компании-посредники (и их бенефициары): ООО "Олив Фарм Сервис" (конечные бенефициары – Натальченко И.В., Натальченко И.А.), ООО "В2В Фарм" (конечные бенефициары – Никольченко А.А., Натальченко И.А.), ООО "В2В Фарм Сервис"(конечные бенефициары – Натальченко И.А., Натальченко И.А.), ООО "В2В Фарм Компани" (конечные бенефициары – Натальченко И.А., Натальченко И.А.), ООО "В2В Фарм Групп"(конечные бенефициары – Натальченко И.А., Натальченко И.А.). Или, ООО "Фарм-Рост Плюс" (конечный бенефициар – Волкодав А.А.), ООО "Спектр Фарм" (конечные бенефициары – Волкодав А.А., Волкодав И.М.). Также работают по таким же схемам ООО "ОМП Маркетинг" (основатель – ЧП "ОМП", конечный бенефициар – Левтеров К.В.), ООО "Галафарм" (учредители – Круковского В.М., Белый И.А., Рыжей В .С.), ООО "ТМСКО" (основатель – Пустовойт Ж.М.), ООО "Армантис" (основатель Жарков Дмитрий из Литвы), ООО "Медлист Маркетинг" (основатель Тмощук С.Н.), ООО "Смарт Фарма" (учредители – ООО "Смарт Истейт", Зельдис В.Е., Зельдис М.В).

Маркетинговый заговор производителей/дистрибьюторов лекарственных препаратов с фармацевтами и медиками наносит огромный ущерб экономике страны, угрожает жизни и здоровью ее граждан и лишает все больше украинцев возможности получить доступные и качественные лекарства. Именно поэтому, господин президент, мы и обращаемся к вам с просьбой положить конец этой позорной практике.

Украинское законодательство при всем своем несовершенстве имеет перечень средств регулирующего воздействия. В теории их активное применение могло бы помочь ликвидировать коррупцию при осуществлении фармацевтического маркетинга. Однако практика свидетельствует о том, что участники схемы легко отражают попытки государства навести порядок на фармрынке. В частности, не без участия ОО "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", в которую входят крупнейшие аптечные сети Украины и которая, как видно, может скрыто играть роль хозяйственного объединения и координировать действия участников союза. Кстати, на определенные размышления наталкивает и упорное нежелание поднимать тему "серых схем" в фармацевтическом маркетинге со стороны специализированных аптечных изданий, в частности, еженедельника "Аптека".

Учитывая вышесказанное, очевидно: существующих регуляторных средств воздействия явно недостаточно.

Следовательно единственным способом решения проблемы, которая стоит здоровья тысячам украинцев, остается введение уголовной ответственности. И осознание всеми лакомыми к наживе "функционерами" коррупционной схемы: наказание будет жестким. И неизбежным.

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