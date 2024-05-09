Маски для волос из семян чиа: свойства и преимущества ухода.

Семена чиа - это суперфуд, содержащий витамины, минералы и клетчатку. Такой незаменимый продукт помогает похудеть и улучшить самочувствие, а также может применяться как эффективное косметическое средство.

Таким образом, из чиа можно приготовить замечательную маску для волос, которая питает и восстанавливает поврежденные пряди. Предлагаем ознакомиться, какие свойства имеет такой уход.

Укрепление

Чиа содержит много минералов, которые способны питать волосы. Кроме того, семена имеют L-лизин, аминокислоты и фосфор, которые укрепляют волосяные фолликулы, уменьшают их ломкость и улучшают рост волос.

Блеск

Ультрафиолетовое излучение вредит волосам и делает их тусклыми. Маска из чиа может насытить волосы цинком, что предоставляет защиту от негативного воздействия окружающей среды. Кроме того, такой уход может помочь вырабатывать новые и здоровые клетки волос, улучшая текстуру и возвращая блеск.

Против выпадения

Выпадение волос может быть связано с дефицитом жирных кислот омега-3. Именно чиа может компенсировать эту нехватку и контролировать выпадение волос. Кроме того, оно может насытить волосы железом, которое улучшает циркуляцию крови в коже головы, что способствует нормальному росту волос.

Рецепт универсальной маски

Для маски необходимо взять 5 столовых ложек кокосового масла, 1 столовую ложку яблочного уксуса, 3 столовые ложки органического меда и 1 чайную ложку семян чиа. Все эти ингредиенты надо тщательно смешать и поставить на 30 секунд в микроволновую печь. Полученную разогретую смесь надо нанести на влажные волосы и оставить на 15 минут, после чего смыть с шампунем и кондиционером.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о преимуществах семян чиа для организма.

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