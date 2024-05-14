Maskne: как избавиться от прыщей и воспаления после медицинских масок

Maskne - это термин, который стал употребляемым во времена пандемии, когда использование медицинских масок стало обыденной необходимостью для всех. Однако, такие меры предосторожности привели к новым проблемам с кожей, а именно натиранию, раздражению и акне.

Хотя это состояние было особенно актуально во время пандемии, даже сегодня иногда приходится использовать такую защиту, а потому проблема продолжает оставаться актуальной. Как избежать проблем с кожей, используя маску для лица, узнавали в OBOZ.UA.

Используйте мягкое чистящее средство

Чтобы очистить поры от жира и грязи, следует использовать мягкие средства без спирта и ароматизаторов. Такие средства не раздражают кожу и могут лечить ее благодаря содержанию салициловой кислоты и других полезных компонентов.

Перед использованием маски наносите крем с антибиотиками

Под маской могут накапливаться бактерии, которые вместе с потом со временем превращаются в прыщи. Предотвратить это может помочь крем с антибиотиками. Его следует наносить на кожу перед использованием маски, благодаря чему можно избежать раздражения.

Необходимо стирать маску после использования

Если вы используете многоразовые маски, их обязательно стирать в мягком моющем средстве. Это позволит поддержать стерильность маски и сохранить кожу от раздражения, которое может возникнуть после стирки агрессивными средствами. Кроме того, не забывайте менять маску каждые 4 часа, чтобы дать коже отдохнуть.

Носите маски из натуральных тканей

Выбирая маску следует остановить свой выбор на мягкой и натуральной ткани, а также правильной посадке. Вы также должны убедиться, что маска имеет два или более слоев ткани и что она не слишком тонкая.

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