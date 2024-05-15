Масло чайного дерева: уникальные возможности и польза при ежедневном уходе

От профилактики акне до обработки ран - масло чайного дерева имеет весомые преимущества для человека. Масло чайного дерева является эффективным природным средством, которое получают из австралийских листьев Melaleuca alternifolia.

Использовать такое масло в чистом виде не рекомендуется, а потому его смешивают с другим маслом-носителем для лечения определенных эстетических проблем. На что способно масло чайного дерева и какое действие оказывает на кожу, узнавали в OBOZ.UA.

Уменьшает прыщи и удаляет шрамы после акне

Масло чайного дерева обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, уменьшают покраснение, отек и воспаление кожи. Кроме того, такое действие способствует очищению кожи от прыщей и рубцов. Для применения разведите несколько капель масла чайного дерева в средстве для умывания или нанесите непосредственно на прыщ.

Обладает противовоспалительным действием, что уменьшает зуд

В исследовании, проведенном журналом The Archives of Dermatological Research, сравнивалась эффективность оксида цинка и клобетазона бутирата во взаимодействии с маслом чайного дерева среди пациентов с дерматитом. Результаты показали, что те, кто использовали масло чайного дерева, наблюдали уменьшение аллергического дерматита по сравнению с другими участниками исследования.

Ускоряет заживление ран

Некоторые исследования указывают на то, что антибактериальные свойства масла чайного дерева могут ускорить заживление ран. В частности, есть исследование, которое проводилось для определения влияния масла чайного дерева на скорость заживления ран, инфицированных золотистым стафилококком. Результаты показали сокращение времени заживления ран у трех из четырех участников, которые использовали масло чайного дерева.

Регулирует выработку кожного сала

Масло чайного дерева может контролировать жирность кожи. Об этом свидетельствует исследование, которое показало положительный результат среди тех, кто использовал солнцезащитный крем с маслом чайного дерева в течение 30 дней. Сделать такое средство можно дома, добавив пару капель масла в увлажняющий или солнцезащитный крем.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как использовать масло чайного дерева.

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