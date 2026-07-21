Мечтаете работать в сфере фармацевтики или в передовой лаборатории? КНУ объявил набор на программу "Химия биомолекул"

Современная биомедицина все больше нуждается в специалистах, которые одинаково хорошо разбираются в химии, биологии и практических лабораторных технологиях. Именно на подготовку таких специалистов ориентирована образовательная программа "Химия биомолекул" Института высоких технологий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Программа объединяет сразу две специальности: E1 "Биология и биохимия" и E3 "Химия", открывая студентам возможности для профессионального развития в сферах биотехнологий, современной фармацевтики, биохимии и лабораторной диагностики.

Одной из ключевых особенностей обучения является тесное сотрудничество университета с представителями биотехнологической индустрии. Образовательный процесс реализуется при участии компаний Biopharma Plasma и Preci, что позволяет студентам работать с современным лабораторным оборудованием, проходить производственную практику и стажировку непосредственно в профильных лабораториях.

Программа также предусматривает 15 лабораторных интенсивов, обучение на реальных практических кейсах, элементы дуального образования, взаимодействие с потенциальными работодателями и участие в международных проектах. Такой формат помогает будущим специалистам получить не только фундаментальные знания, но и практический опыт, который сегодня высоко ценится работодателями.

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Особое внимание уделено индивидуальному подходу к обучению. Благодаря работе в небольших академических группах студенты получают больше возможностей для практической работы и общения с преподавателями. Кроме того, партнеры программы предусмотрели возможность получения грантов на обучение и дополнительных стипендий.

В то время, когда украинские биотехнологическая и фармацевтическая отрасли активно развиваются и нуждаются в новом поколении высококвалифицированных специалистов, подобные образовательные программы становятся одной из важных площадок для подготовки будущих ученых и профессионалов в области лабораторной медицины.

В КНУ имени Тараса Шевченко открыт набор на образовательную программу "Химия биомолекул". Абитуриенты, желающие получить современное образование на стыке химии, биологии и биотехнологий, могут оставить свои контактные данные через онлайн-форму. После регистрации с ними свяжутся представители программы, которые предоставят исчерпывающую информацию о вступительной кампании, формате обучения, практике в лабораториях и возможностях сотрудничества с представителями биотехнологической и фармацевтической отраслей.