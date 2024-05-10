Мед или вазелин: чем лучше смазывать губы, чтобы сделать их мягкими

Уход за губами требует особого внимания, ведь они склонны к высыханию, растрескиванию и расслоению. На это также оказывает непосредственное влияние холодный климат, косметика, отсутствие гидратации.

Для исправления ситуации можно использовать много домашних средств, дающих быстрее результаты. OBOZ.Ua предлагает несколько эффективных советов, которые вы можете попробовать.

Скраб

Попытайтесь использовать скраб из сахара и меда. Для удаления отмерших клеток сначала очистите губы. Эта процедура позволит бальзамам для губ и другим продуктам по уходу за губами эффективно работать на здоровой коже. Затем осторожно массирующими движениями нанесите на губы и оставьте на 10 минут и смойте.

Кокосовое масло

Для смягчения кожи губ используйте кокосовое масло, являющееся естественным увлажнителем и содержащее здоровые жирные кислоты, которые могут кондиционировать губы. Для ускорения процесса заживления просто добавьте капли растительного масла чайного дерева или масла виноградных косточек. Массажными движениями нанесите масло на губы дважды или трижды в день.

Мед

Мед является давним средством для лечения проблем с кожей. Благодаря своим антимикробным, противовоспалительным свойствам, мед является эффективным средством для лечения проблем с кожей, в том числе губ. Нанесите мед на губы и осторожно помассируйте в течение нескольких секунд и оставьте на время, прежде чем смыть холодной водой.

Вазелин

Еще одно эффективное увлажняющее средство – вазелин, который также не пропускает воду и помогает удерживать влагу. Вазелин создает своеобразный барьер, не пропускающий воду, таким образом сохраняя губы увлажненными в течение более длительного периода времени. Для достижения наилучших результатов оставьте слой вазелина на ночь.

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