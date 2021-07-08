Медики научили коронавирус самоуничтожаться

Ученые из Пенсильванского университета разработали концепцию самоуничтожения коронавируса. В частности, они создали синтетическую дефектную копию SARS-CoV-2, которая мешает реальному патогену размножаться в организме.

Новый подход к лечению больных коронавирусной инфекцией уже испробовали на африканских зеленых мартышках. И как описано в статье EurekAlert, данный метод уже показал снижение вирусной нагрузки на 95% всего за 12 часов терапии.

Как объяснили ученые, эффект достигается за счет того, что геном дефектного SARS-CoV-2 работает подобно паразиту. Он использует в своих целях механизм генома оригинального вируса и тем самым нарушает процесс его распространения. Кроме того, более короткая длина генома модифицированных версий позволяет им реплицироваться быстрее при этом вытесняя патоген.

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"Сам вирус SARS-CoV-2 способствует репликации и распространению созданной в лаборатории синтетической копии, однако в результате данного взаимодействия реальный возбудитель погибает", – объяснили в статье.

В работе команда применила наночастицы в качестве вектора доставки.

"Дополнительные исследования и доработка терапии позволят использовать наш подход в качестве самоподдерживающего средства против COVID-19", – заявил автор работы Марко Аркетти.

В настоящее время его команда тестирует метод на различных штаммах SARS-CoV-2 на клетках человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

• Ученые считают, что симптомы коронавируса могут оставаться у пациентов после выздоровления из-за реактивации другой вирусной инфекции.

• Ученые начали подготовку к возможной следующей пандемии коронавируса. В своих расчетах они придерживаются семилетней схемы с 2004 года и прогнозируют, что с новой эпидемией человечество столкнется, возможно, в 2028-м.