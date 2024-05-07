Медитация как способ согласовать ум с телом: как не уснуть во время практики

Одним из самых эффективных способов обрести мир в душе и позволить телу отдохнуть является медитация. Она может помочь снять напряжение, бороться со стрессом и обрести эмоциональный покой.

Однако, во время такой практики нередко можно поймать себя на мысли, что вы уже едва держитесь, чтобы не заснуть. Как сохранить бдительность и получить пользу от сеанса не проспав его, рассказали в OBOZ.UA.

Соблюдайте распорядок дня

Во время медитации нужно сосредоточить внимание и сознание на определенном объекте, мысли, чувстве или действии с целью достижения ментальной ясности и духовного развития. Однако выдержать концентрацию будет крайне трудно, если вы пренебрегаете сном и заставляете тело делать определенные действия тогда, когда вы устали. Поэтому контролируйте свой график и медитируйте в четко установленное время.

Медитируйте в специальном для этого месте

Локация имеет важное значение для медитации, потому что она помогает вам сосредоточиться на определенном действии. Именно поэтому, не стоит выбирать местом для медитации спальную комнату, а тем более проводить практику в постели. Попробуйте найти другое место в доме или отсесть чуть дальше, чтобы не отвлекаться и не соблазняться.

Попробуйте подвижную медитацию

Медитировать не обязательно требуется только в определенном положении. Вы можете гулять по комнате или дышать свежим воздухом. Главное, чтобы вокруг вас царила тишина, покой и имелся ровный тротуар, гуляя по которому вы не потеряете равновесие. Прогуливаться надо медленно, наслаждаться природой и окружением.

Медитируйте на скамейке или деревянном стуле

Медитация требует практики и терпения, но она может приносить значительную пользу для физического и психического здоровья. Если вы чувствуете, что можете заснуть, то выберите для практики не удобное место. Скамья и стул заставят ваше тело прилагать определенные усилия, чтобы сидеть вертикально и держать себя самостоятельно. Так вы можете улучшить свою осанку и обрести мир в душе.

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