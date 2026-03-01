Медицинская справка ценой здоровья: почему врачи могут отказаться от разрешений на экстрим

Скандальный случай со студенткой, которая получила тяжелую травму после прыжка с парашютом, может изменить подход британских врачей к выдаче медицинских справок. Семейный врач Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Тим Мерсер предупреждает, что письма о "пригодности к выполнению задач" больше не являются безопасными ни для медиков, ни для системы здравоохранения.

Видео дня

По его словам, врачи не имеют достаточной квалификации, чтобы брать на себя ответственность за экстремальные виды активности. Резонансное дело с требованием компенсации в почти 20 миллионов долларов может поставить точку в этой практике, пишет express.co.

Речь идет о 21-летней Мириам Баркер – студентке Саутгемптонского университета, которая изучала историю и философию. В 2018 году она присоединилась к Обществу парашютистов и, получив соответствующий медицинский лист, отправилась на свой первый прыжок в Девоне. Несмотря на то, что парашют раскрылся штатно на высоте около 3500 метров над аэродромом Данксвелл, приземление оказалось крайне неудачным. Сильный удар о землю вызвал "катастрофическую" травму спинного мозга, в результате которой девушка осталась парализованной.

Доктор Мерсер убежден, что эта история будет иметь серьезные последствия для всей системы. По его словам, Мириам Баркер планирует добиваться компенсации в размере почти 20 миллионов долларов, что может создать опасный юридический прецедент.

"Это настоящая трагедия, и, вероятно, именно она поставит точку в практике свободных справок от семейных врачей", – заявил медик в видео, опубликованном в TikTok.

Он признал, что ранее сам выдавал подобные документы, которые позволяли пациентам участвовать в определенных активностях. Однако теперь, по его словам, он больше не готов подтверждать, что кто-то является "пригодным" к экстремальным занятиям.

"Я не считаю себя квалифицированным, чтобы утверждать, что человек способен выпрыгнуть из самолета, правильно управлять парашютом и безопасно приземлиться. Так же я не могу оценивать, готов ли пациент нырять в водолазном костюме среди акул или покорять вершину Эвереста. Это не входит в компетенцию общей практики", – объяснил врач.

Доктор Мерсер обратил внимание и на финансовый аспект. По его словам, Мириам заплатила около 40 долларов за такое письмо во время частного приема. В то же время, если дело дойдет до суда, врач, подписавший документ, может остаться без надлежащей защиты, ведь речь идет о частной услуге.

"Теперь она требует от семейного врача почти 20 миллионов долларов. Письмо стоит примерно 40 долларов, но потенциальные риски для врача несравненно больше", – отметил он.

По мнению Мерсера, после этого случая семейные врачи вряд ли будут соглашаться подписывать подобные документы в будущем. Он привел условный пример: даже если человек всю жизнь активно занимается бегом и пробежал сотни марафонов, врач, скорее всего, откажется подтверждать его пригодность к участию в престижном забеге, если организаторы потребуют официальной справки.

"Если что-то пойдет не так – например, случится сердечный приступ, – и дело дойдет до иска на миллионы, этот врач будет нести огромную ответственность и потеряет покой", – объяснил он.

В качестве альтернативы доктор Мерсер предложил модель, которую использует британское агентство DVLA.

"DVLA не спрашивает врача, пригоден ли человек к управлению авто. Они запрашивают медицинские данные, а решение принимает специально обученный эксперт", – пояснил он.

Возвращаясь к делу Мириам Баркер, врач признался, что не понимает логики обвинений: "Как можно пройти обучение, получить подпись врача, добровольно прыгнуть с самолета, а после трагического приземления вдруг утверждать, что ты был непригоден к этому?"

В завершение доктор Мерсер подчеркнул, что для врачей такие справки больше не оправдывают рисков.

"Зачем подписывать письмо за 40 долларов, если в случае несчастного случая с тебя могут взыскать почти 20 миллионов долларов, когда то же время можно потратить на реальную помощь пациентам?" – подытожил он.

