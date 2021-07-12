Рада может убрать медицинскую марихуану из списка наркотических веществ

Медицинский каннабис в Украине намерены исключить из реестра наркотических и внести в другой перечень – жестко контролируемых веществ. Рецепты на лекарственные средства, содержащие марихуану, будут электронными и подделать их будет невозможно.

Об этом на заседании парламентской фракции "Слуга народа" во время брифинга в понедельник, 12 июля, заявил председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Его цитирует пресс-служба СН на официальном сайте. Отметим, что решение об исключении медицинского каннабиса из реестра должны принять в Верховной Раде.

Как пояснил "слуга", назначение лекарств на основе медицинского каннабиса будет происходить через электронный реестр исключительно за подписью врача.

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"У контролирующих органов будет доступ к системе е-health, чтобы сравнить диагноз с лекарствами, которые выписал врач, и продали в аптеке. Подделать электронную справку невозможно", – подчеркнул Радуцкий.

В украинском законе четко прописаны требования к контролю над оборотом медицинского каннабиса. В качестве примера парламент ориентировался на опыт США, Канады, Европейского союза. В частности речь идет о видеонаблюдении выращивания каннабиса, GPS-контроле над продукцией и контроле над готовыми медицинскими препаратами.

"Мы не можем ставить под угрозу жизни 2 млн больных. Это обезболивание для онкобольных, детей с эпилепсией, военных с контузией и тех, кто имеет фантомные боли после ампутации. Это мировая медицинская практика", – отметил председатель комитета ВР.

Предварительную стоимость таких лекарств в Украине подсчитали специалисты из Канады. Она составила 10-12 долларов в то время, как сейчас препараты покупают в сотни раз дороже, добавил народный депутат.

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