Метеозависимым приготовиться: Землю на один день накроет магнитная буря
В середине марта Землю накроет несколько магнитных бурь. Специалисты предупреждают о возможном плохом самочувствии у метеозависимых в этот период.
Об этом сообщает издание ТСН. В середине марта ожидается три магнитные бури разной силы и продолжительности.
Специалисты солнечных лабораторий каждый день наблюдают за Солнцем и предупреждают метеозависимых людей, если ожидается магнитная буря. Во время бурь некоторые восприимчивые к погодным изменениям люди, а также пожилые и беременные могут чувстовать недомогание.
В середине марта ожидается три магнитные бури разной силы и продолжительности.
Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта. 15 марта пик солнечной активности выпадает на вечер, 16 числа - на вечер и ночь.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Как метеозависимым людям пережить период магнитных бурь?
Чтобы легче пережить температурные скачки людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями врач советует заранее употреблять лекарства. Другим:
- чаще бывать на свежем воздухе;
- принимать контрастный душ;
- отказаться от жирной пищи;
- кофе заменить травяным чаем;
- пить не менее двух литров воды в день;
- отказаться от алкоголя; увеличить употребление свежих овощей, фруктов;
- заниматься спортом.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Землю накрыла магнитная буря. Ее силу специалисты оценили как мощную, речь идет о показателе G3. Это была самая сильная вспышка на Солнце за почти год – с апреля 2022 года.
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