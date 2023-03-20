Метеозависимым приготовиться: Землю на один день накроет магнитная буря

В середине марта Землю накроет несколько магнитных бурь. Специалисты предупреждают о возможном плохом самочувствии у метеозависимых в этот период.

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Об этом сообщает издание ТСН. В середине марта ожидается три магнитные бури разной силы и продолжительности.

Специалисты солнечных лабораторий каждый день наблюдают за Солнцем и предупреждают метеозависимых людей, если ожидается магнитная буря. Во время бурь некоторые восприимчивые к погодным изменениям люди, а также пожилые и беременные могут чувстовать недомогание.

В середине марта ожидается три магнитные бури разной силы и продолжительности.

Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта. 15 марта пик солнечной активности выпадает на вечер, 16 числа - на вечер и ночь.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Как метеозависимым людям пережить период магнитных бурь?

Чтобы легче пережить температурные скачки людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями врач советует заранее употреблять лекарства. Другим:

чаще бывать на свежем воздухе;

принимать контрастный душ;

отказаться от жирной пищи;

кофе заменить травяным чаем;

пить не менее двух литров воды в день;

отказаться от алкоголя; увеличить употребление свежих овощей, фруктов;

заниматься спортом.

Уже после завтра погода в Украине резко изменится, предупреждают синоптики. Температура упадет и будет ухудшиться на всей территории страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Землю накрыла магнитная буря. Ее силу специалисты оценили как мощную, речь идет о показателе G3. Это была самая сильная вспышка на Солнце за почти год – с апреля 2022 года.

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