Миф или реальность: сон как средство против темных кругов вокруг глаз

Темные круги вокруг глаз – это одна из самых распространенных проблем кожи, с которой столкнулись многие люди. Со временем кожа в этой области может стать также морщинистой, что приводит к усталому и болезненному виду.

Для того чтобы избавиться от темных цветов и обновить кожу, существуют различные эффективные домашние средства. OBOZ.UA предлагает вашему вниманию некоторые эффективные методы, которые могут помочь обновить кожу вокруг глаз.

Сон

Многие не придают этому значения, но сон очень важный фактор, помогающий глазам отдыхать. Врачи в один голос утверждают, что хороший ночной сон необходим для омоложения организма. В то же время, хроническая нехватка сна вызывает мешки под глазами, что делает существующие темные круги более заметными. Необходимо спать по 7-8 часов, чтобы уменьшить темные круги и избежать отеков.

Маска для глаз

Для ухода за глазами применяйте домашние маски, а каждый вечер массирующими движениями наносите кокосовое масло вокруг глаз. Помочь удалить темные круги под глазами поможет нанесение смеси миндального масла и меда. Еще один действенный рецепт – оставьте в холодильнике кремообразную смесь молока и соды на 30 минут, а затем нанесите вокруг глаз и смойте, когда высохнет.

Увлажняйте

Важно использовать солнцезащитный и увлажняющий крем SPF всякий раз, когда выходите на улицу. Он ведь эффективно защищает вашу кожу от вредного ультрафиолетового излучения. Рекомендуется на ночь снимать макияж, чистить лицо и наносить легкий крем для глаз, дополняя его увлажняющим кремом.

Скраб

Косметологи также рекомендуют использовать кофейные скрабы, содержащие антиоксиданты. Они помогают лечить опухшие глаза, мешки под глазами и темные круги. Рекомендуется сделать скраб из кофейного порошка и меда и аккуратно нанести его вокруг глаз. Следует смыть его через 30 минут или оставить на ночь для достижения максимального результата. Кроме того, вы можете охладить использованные пакетики чая на 10 минут и положить их на глаза.

Ранее OBOZ.UA сообщал о домашнем масле, которое может улучшить вашу кожу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.