Сьогодні ми поговоримо про процедуру мікроголкового RF ліфтинга, дізнаємося як з’явилася процедура, корисно чи шкідливо її робити, розглянемо всі "підводні камені" і неприємні сюрпризи, які можуть чекати на пацієнта при виконанні процедури

Разово чи курсово

Почати варто з того, що процедура мікроголкового RF ліфтингу є курсовою. Я рекомендую зробити 4-5 процедур, перший інтервал становитиме 2 тижні, далі можна переходити на одну процедуру в три тижні.

Якщо ви не готові робити курсово – починати процедуру не варто, бо за один раз ефект буде мінімальним, хоча сама процедура дуже ефективна

І тут криється одна з небезпек відвідування косметологів і салонів краси сумнівної якості: боячись втратити клієнта, вони обіцяють результат за одну процедуру

Видео дня

Чим це небезпечно – поговоримо трохи пізніше

Історія виникнення процедури

Багато років тому існувала процедура під назвою мезоролер. Сам пристрій являв собою барабанчик з накінечником, які косметолог катав по шкірі клієнта. На самому барабані розташовувалися голки; таким чином робився мікро прокол шкіри, за рахунок чого відбувалася регенерація шкіри. Це можна було прорівняти з тренуванням в тренажерному залі

Пізніше з’явилася процедура мезоперфорація або мікроголкова мезотерапія. Косметолог брав спеціальну ручку з ротором, до якої були під’єднані голки, ротор робить спеціальні рухи вперед-назад, за рахунок чого також наносяться мікро проколи. З плюсів цієї процедури порівняно з мезоролером варто відзначити, що у спеціаліста з’явилася можливість контролювати глибини проникнення голок

Ці процедури доступні і сьогодні та навіть дають певний ефект, але, звичайно, значно менший, ніж повноцінна процедура мікроголкового RF ліфтингу

Звичайний RF ліфтинг

Процедура полягає у прогріві шкіри за рахунок дії магнітного поля. Внаслідок прогріву білок починає "підкручуватися" і пацієнт відчуває ефект ліфтингу шкіри. Але з плином часу дана процедура втратила популярність: епідерміс шкіри людини є перешкодою для проникнення магнітного поля в ту зону, де знаходяться волокна колагену. Таким чином, спеціалісту дуже важко підібрати правильну потужність апарату: за малої потужності процедура не буде ефективною, за великої – людина отримає опіки, що, до речі, ставалося дуже часто

Мікроголковий RF ліфтинг

Процедура являє собою поєднання мікроголкової мезотерапії та RF ліфтингу. В поверхню епідермісу дозовано проникають голки, між ними утворюється короткочасне (від 0,1 до 0,5 секунди) магнітне поле. В результаті чого ми маємо контрольований прокол, а пацієнт – покращення рельєфу шкіри та ефект на глибокі шари шкіри

Показання до процедури

Я рекомендую пройти курс мікроголкового RFліфтингу у наступних випадках:

Вікові зміни шкіри

Погіршення якості шкіри (особливо в зонах шиї та декольте)

Постакне

Зниження тургору шкіри

Профілактика вікових змін для молодих людей

Ефект від процедури зросте, якщо паралельно робити мезотерапію або плазмоліфтинг

Як не нашкодити

З різким зростанням попиту на процедуру мікроголкового RF ліфтингу, її почали робити майже всі, хто називає себе косметологом, та чи не кожен салон краси. При цьому раз по раз використовується обладнання сумнівної якості.

Задля отримання стійкого ефекту та виключення небажаних реакцій я рекомендую робити процедуру лише на обладнанні кращих світових брендів та у досвідченого спеціаліста

На початку ми говорили, що процедура є курсовою і варто остерігатися обіцянок "неперевершеного ефекту" за одну процедуру

Справа в тому, що запорука успішної процедури – правильно підібрані параметри (потужність RF, довжина голок та часовий період магнітного поля) та якісне обладнання. Якщо в гонитві за результатом поставити максимальні параметри апарату, то результат дійсно буде "неперевершеним": опіки, а в деяких випадках навіть шрами.

Курс треба робити з поступовим (процедура від процедури) підвищенням параметрів роботи, індивідуально під пацієнта, важливий постійний контакт пацієнта та лікаря, аби зробити процедуру правильно

У моїх пацієнтів перший помітний ефект зазвичай видно приблизно за тиждень після другої процедури, а максимальний ефект після 4-5 процедури

Роблячи процедури краси, не треба гнатися за обіцянками миттєвого ефекту або дуже низької ціни. Не соромтеся перевірити наявність медичної ліцензії у закладу, куди звертаєтеся, та диплом спеціаліста (як медичний, так і про проходження курсів). Пам’ятайте, що досягнути результату набагато складніше, ніж його втратити

Будьте здорові, красиві та щасливі!