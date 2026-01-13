Микропластик из бутылок может убивать клетки поджелудочной и вызывать диабет: исследование

Исследователи из Польши и Испании установили, что микропластик из пластиковых бутылок может напрямую повреждать поджелудочную железу. Речь идет о частицах полиэтилентерефталата, или PET, которые способны вызвать гибель клеток и нарушение обмена веществ. Результаты обнародовали в научном журнале BMC Genomics.

Видео дня

Как пишет британское издание Independent, ученые проводили эксперимент на свиньях, поскольку их поджелудочная железа и метаболизм имеют значительное физиологическое сходство с человеческими. Исследование длилось четыре недели.

Исследование опубликовал рецензируемый журнал BMC Genomics, в котором авторы подробно описали методологию и результаты эксперимента. В публикации указано, что животным вводили различные дозы PET-микропластика и фиксировали изменения на клеточном уровне. Авторы прямо указывают, что наблюдали токсический эффект для клеток поджелудочной железы.

В материале отмечается: "Свиней в течение четырех недель лечили низкой или высокой дозой микропластика PET".

Исследовательский контекст

Ранее ученые уже связывали микропластик с гормональными нарушениями, диабетом, инсультами и некоторыми видами рака. Но большинство таких работ ограничивались наблюдениями без четкого установления прямой причинно-следственной связи. Новое исследование, как отмечают авторы, впервые показывает непосредственное токсическое воздействие PET-частиц именно на поджелудочную железу.

Исследователи обращают внимание, что даже небольшие дозы микропластика могут запускать опасные процессы. Это выглядит тревожно, учитывая повсеместное использование пластиковых бутылок в повседневной жизни.

Клеточные нарушения

Во время эксперимента свиньям вводили низкую и высокую дозы PET-микропластика. Низкая доза составляла 0,1 г в сутки, высокая – 1 г. Уже на этом этапе ученые зафиксировали серьезные изменения в функционировании поджелудочной железы.

Важнейшее наблюдение – значительная гибель клеток и нарушение работы белков, ответственных за ключевые функции органа. Исследование показало дозозависимый эффект: низкая доза изменила уровень семи белков, тогда как высокая – семнадцати.

Также обнаружили аномальное накопление жировых капель в поджелудочной железе. Это связывают с ухудшением секреции инсулина и сбоями в метаболизме глюкозы. Кроме того, ученые зафиксировали признаки воспаления на клеточном уровне.

Авторы исследования пришли к выводу, что микропластик может открывать новый путь развития метаболических нарушений. Они отмечают, что подобные эффекты могут иметь место и у людей, и призывают регуляторов учесть риски роста микропластикового загрязнения. Также отмечается необходимость дальнейших исследований по накоплению микропластика в пищевых цепях.

Ранее OBOZ.UA писал, что в одном пакетике чая обнаружили миллиарды микропластиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!