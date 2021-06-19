Украинских детей решили кормить по новым правилам: что и как изменится в школьном меню

После новостей о реформе школьного питания украинцы подумали, что с 1 сентября детей будут кормить минестроне или чили кон карне. Однако обязательными будут только нормы питания, а не составленные для презентации технологии приготовления и меню. Главные изменения коснутся не только столовых, а и школьных буфетов и аппаратов с пищей.

О том, какой будет реформа школьного питания и кто будет контролировать процесс, рассказал OBOZREVATEL президент Ассоциации диетологов Украины, автор национальных рекомендаций по здоровому питанию, кандидат медицинских наук, доцент Олег Швец.

можно разработать собственное меню

Украинцам в мае показали вариант нового школьного меню, которое должно заработать во всех украинских школах уже с 1 сентября. В презентации появились и минестроне, и фритата, бланманже, или ягодное кюли. Показалось, что кормить детей будут как в ресторане. Оно и неудивительно, ведь новое меню разрабатывал известный украинский повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Однако, оказывается, что обязательными для всех учебных заведений будут нормы питания, но никак не перечисленные блюда и технологии производства.

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"То, что предлагается в одном сборнике меню рецептов и технологических карт, не означает, что это обязательно для выполнения во всех столовых для нашей страны. То есть, если есть другое видение, то можно разработать собственное меню, утвердить его в Госпотребслужбе и использовать. Сами нормы является обязательными, а вот меню и технологические карты могут быть разными, или на уровне района или в каждой школе", – рассказал врач.

нормы, обязательны для всех

Что касается изменений, которые будут действовать для всех, то меню должно включать три порции овощей, две-три порции фруктов в день, ежедневно порция злаковых или бобовых, рыба несколько раз в неделю. Полностью исключены из рациона кондитерские изделия, обработанные мясные продукты (сосиски, колбаса), ограничено употребление хлеба, соли.

"Уменьшено количество опасных пищевых веществ, которые вызывают негативные последствия. Речь идет о сахаре, соли, жире. Это коренные изменения по сравнению с тем, что было раньше. Например соль негативно влияет на организм – повышается артериальное давление, увеличивается объем жидкости в организме. А теперь можно будет использовать пряности, которые гораздо полезнее. Перец и куркума имеют иммуномодулирующее действие, стимулируют рост полезной микробиоты в ЖКТ, стимулируют барьерную функцию кишечника", – добавил Швец.

новое оборудование

Эксперты утверждают, что реформа не будет бесплатной и даже не будет дешевой, ведь покупать нужно не только широкий список продуктов, а и делать ремонты в школьных столовых.

"Безусловно надо обновлять и пищеблоки, и кухонное оборудование. Все это делается больше на местном уровне. Было бы неискренним сказать, что это бесплатная реформа. Но эти инвестиции очень важны для будущего здоровья детей. К новому учебному году должны успеть. Думаю , более чем на 80% должно быть сделано", – сказал Швец.

в школе вредного не будет

Реформа школьного питания коснется не только столовой, а всех мест питания на территории школы. То есть требования по нормам питания устанавливаются и для школьных буфетов и даже для торговых аппаратов с пищей. То есть, все, что продается или выдается детям на территории школы, должно соответствовать нормам санитарного регламента. А главным контролером качества должны быть администрация школы и Госпотребслужба.

ответственность родителей

Здоровье детей, конечно, зависит не только от того, чем школьников кормят на обед. На родителях лежит не меньше ответственности за питание ребенка дома. Врач советует отдавать предпочтение здоровой пище и искать альтернативу среди полезных продуктов для перекуса ребенка.

"Есть разница, какие дать с собой бутерброды. Если там цельнозерновой хлеб, сыр и овощи – это будет полезный перекус. А если батон, масло и колбаса, то это будет бесполезный перекус. В общем, лучше давать фрукты, сухофрукты, орехи. Если крекеры, то они должны быть цельнозерновыми", – рассказал врач.

дети с особыми потребностями

Новое школьное меню должны подстроить и для детей с особыми потребностями, которые имеют аллергию или непереносимость лактозы. В меню предусматривать блюда без глютена, в частности, предлагают готовить банановый бисквит, блины, печенье с орехами и булочку с корицей.

"Врач должен написать, что у ребенка есть иммунная реакция на глютен или непереносимость глюкозы. Это на самом деле не очень распространено в таком возрасте. Но если у ребенка есть вывод, то она получит безглютеновую пищу, будут устранены аллергены", – рассказал Швец.

В общем врач отмечает, что реформа школьного питания крайне необходима для Украины, поскольку дети уязвимы к последствиям от нездоровой пищи. В Украине ситуация с избыточным весом у детей не лучше, чем в Европе, где такую проблему имеет каждый третий 11-летний ребенок. Однако результат будет в случае комплексного подхода – контроль со стороны государства и родителей.

Однако одно дело ввести нормы, а другое – приохотить ребенка есть. Казалось именно для этого к разработке меню и привлекли современного повара, который придал обычным продуктам новую жизнь. Однако, в школьных столовых работают люди, которые годами привыкли готовить обычную пищу. Поэтому, с моркови и свеклы могут не готовить "модные штучки" а продолжать тереть салаты, не захочет есть никто. Поэтому и прогнозировать результат реформы рано, стоит дождаться учебного года и увидеть, где и что едят школьники.