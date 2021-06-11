Минздрав опроверг популярный миф, которым мамы запугивали детей со времен СССР

Ольга Липич
Ольга Липич
Новости медицины
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Минздрав опроверг популярный миф, которым мамы запугивали детей со времен СССР

В Министерстве здравоохранения развенчали популярный миф о том, что менингитом можно заболеть от переохлаждения. На самом деле такая болезнь может быть вызвана возбудителями инфекционных заболеваний.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram. Там напомнили, что все мамы пугают своих детей фразой "Не бегай с мокрой головой, заболеешь менингитом".

"Эта фраза популярна весь год. Осенью и зимой родители ссорятся с детьми, выбегают из школы без шапок. А летом "страшилка" о мокрой голове и менингите перебирается на пляжи. Так пугают детей, которые любят сломя голову забегать в воду или отказываются вытирать насухо голову после купания", – сказано в сообщении.

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В Минздраве отметили: менингит – это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга человека, которое может быть вызвано возбудителями инфекционных заболеваний. Также причинами менингита могут стать и некоторые травмы, рак, употребление некоторых лекарственных препаратов.

"Вызвать менингит могут как бактерии так и вирусы, которые попадают в кровь, преодолевают гематоэнцефалический барьер и вызывают воспаление мозговых оболочек. Особенно опасен бактериальный менингит. Если пропустить начальные симптомы, без медицинского вмешательства смерть может наступить через несколько часов", – сказано в сообщении.

Симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, боли в шее при попытке наклонить голову вперед, рвота, чувствительность к свету.

Как защититься от менингита:

  • Вакцинируйтесь. Вакцины защищают от таких возбудителей менингита как менингококк, пневмококк, Hib-инфекция.

  • Заботьтесь о гигиене. Используйте посуду только для себя, не передавайте их другим людям. Возбудители менингита передаются через слизистые выделения из дыхательных путей.

  • Заботьтесь об иммунитете. Хороший сон, сбалансированное питание, регулярная физическая активность помогают не просто хорошо себя чувствовать, но и повышают способность организма противостоять болезням.

В то же время в Минздраве подчеркнули: слишком долгое пребывание в непрогретой воде или холодный ветер не станут причиной менингита, но могут вызвать простуду или пневмонию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве опубликовали памятку из семи пунктов с рекомендациями для тех, кто лечится от коронавируса дома. В ведомстве напомнили о необходимости постоянного консультирования с врачом.

Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко
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