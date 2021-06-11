Минздрав опроверг популярный миф, которым мамы запугивали детей со времен СССР

В Министерстве здравоохранения развенчали популярный миф о том, что менингитом можно заболеть от переохлаждения. На самом деле такая болезнь может быть вызвана возбудителями инфекционных заболеваний.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram. Там напомнили, что все мамы пугают своих детей фразой "Не бегай с мокрой головой, заболеешь менингитом".

"Эта фраза популярна весь год. Осенью и зимой родители ссорятся с детьми, выбегают из школы без шапок. А летом "страшилка" о мокрой голове и менингите перебирается на пляжи. Так пугают детей, которые любят сломя голову забегать в воду или отказываются вытирать насухо голову после купания", – сказано в сообщении.

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В Минздраве отметили: менингит – это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга человека, которое может быть вызвано возбудителями инфекционных заболеваний. Также причинами менингита могут стать и некоторые травмы, рак, употребление некоторых лекарственных препаратов.

"Вызвать менингит могут как бактерии так и вирусы, которые попадают в кровь, преодолевают гематоэнцефалический барьер и вызывают воспаление мозговых оболочек. Особенно опасен бактериальный менингит. Если пропустить начальные симптомы, без медицинского вмешательства смерть может наступить через несколько часов", – сказано в сообщении.

Симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, боли в шее при попытке наклонить голову вперед, рвота, чувствительность к свету.

Как защититься от менингита:

Вакцинируйтесь. Вакцины защищают от таких возбудителей менингита как менингококк, пневмококк, Hib-инфекция.

Заботьтесь о гигиене. Используйте посуду только для себя, не передавайте их другим людям. Возбудители менингита передаются через слизистые выделения из дыхательных путей.

Заботьтесь об иммунитете. Хороший сон, сбалансированное питание, регулярная физическая активность помогают не просто хорошо себя чувствовать, но и повышают способность организма противостоять болезням.

В то же время в Минздраве подчеркнули: слишком долгое пребывание в непрогретой воде или холодный ветер не станут причиной менингита, но могут вызвать простуду или пневмонию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве опубликовали памятку из семи пунктов с рекомендациями для тех, кто лечится от коронавируса дома. В ведомстве напомнили о необходимости постоянного консультирования с врачом.