Минздрав рассказал, что должно быть в аптечке на случай чрезвычайной ситуации

Последние полтора месяца полностью изменили жизнь нашей страны. В любых обстоятельствах нужно обладать холодным умом и ясностью мыслей, а в чрезвычайной ситуации – это без преувеличения жизненно необходимо. Жизнь и здоровье граждан – величайшая ценность и для их сохранения каждому стоит подготовиться. В первую очередь – это укомплектовать аптечку для оказания первой медицинской помощи.

В условиях военного положения, а также в случае чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера ни один из нас не застрахован от травм или повреждений. Министерство здравоохранения Украины подготовило детальное содержание аптечки, рассчитанное на 4 человек.

Перчатки нестерильные – 4 пары

Атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви

Бинт марлевый стерильный и нестерильный разных размеров – 5 ед.

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Бинт эластичный разных размеров – 2 ед.

Гидрогелевая противоожоговая повязка/бинт (не менее 10х10 см) – 2 ед.

Термоодеяло на полиэтиленовой основе

Термометр (не ртутный и в защитном футляре)

Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "Израильский бандаж") – 2 ед.

пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких – 2 ед.

Гипотермический пакет

Повязка (щиток) на глаз

Пластырь бактерицидный разных размеров – 25 ед.

Лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см)

Салфетки стерильные марлевые – 10 ед.

Косынка медицинская перевязочная для иммобилизации конечностей – 2 ед.

Гормональная мазь

Антисептик (1 на водной основе, 1 спиртовой)

Обезболивающее/жаропонижающее средство (1 упаковка)

Энтеросорбент

Таблетки для обеззараживания воды (1 упаковка)

Скотч армированный

Маркер для нанесения информации водоустойчив.

Кроме общего списка, специалисты дают советы по укомплектованию необходимых средств:

Перчатки выбирайте нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера.

Гормональная мазь нужна при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом.

Для обработки ран используйте антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не используйте спиртовые растворы йода или бриллиантового зеленого, перекись водорода.

Для дезинфекции рук используйте спиртовые антисептики.

Для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома используйте ибупрофен/парацетамол в соответствии с инструкцией или рекомендациями врача. Для детей предусмотрите наличие обезболивающих/жаропонижающих в суспензии/супозиториях.

Энтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) используйте при пищевых отравлениях, диарее.

Таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников. Следует использовать препараты с активным веществом – дихлоризоцианурат натрия.

Положите в аптечку запас лекарства, которое принимаете на постоянной основе (в соответствии с собственными потребностями и по рекомендации врача, который вас лечит).

Для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуется принять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.

Также Минздрав публикует рекомендации, которые могут взять в аптечку люди с соответствующими умениями и навыками.

Средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающийся тампонирующий с гемостатическим средством)

Окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе с клапаном (или без клапана)

Средство для остановки кровотечения механическое типа "CAT"

Шину иммобилизационную гибкую ширину 10-11 см, длину от 90 см

Назофарингеальный воздуховод с лубрикантом

Иглу декомпрессионную.

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Ранее OBOZREVATEL рассказал о необходимых лекарствах в путешествиях с детьми. Специалисты подчеркнули, что нужно подготовить жаропонижающие препараты, средства для глаз, ушей и носа, а также антигистаминные средства.