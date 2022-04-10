Минздрав рассказал, что должно быть в аптечке на случай чрезвычайной ситуации
Последние полтора месяца полностью изменили жизнь нашей страны. В любых обстоятельствах нужно обладать холодным умом и ясностью мыслей, а в чрезвычайной ситуации – это без преувеличения жизненно необходимо. Жизнь и здоровье граждан – величайшая ценность и для их сохранения каждому стоит подготовиться. В первую очередь – это укомплектовать аптечку для оказания первой медицинской помощи.
В условиях военного положения, а также в случае чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера ни один из нас не застрахован от травм или повреждений. Министерство здравоохранения Украины подготовило детальное содержание аптечки, рассчитанное на 4 человек.
Перчатки нестерильные – 4 пары
Атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви
Бинт марлевый стерильный и нестерильный разных размеров – 5 ед.
Бинт эластичный разных размеров – 2 ед.
Гидрогелевая противоожоговая повязка/бинт (не менее 10х10 см) – 2 ед.
Термоодеяло на полиэтиленовой основе
Термометр (не ртутный и в защитном футляре)
Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "Израильский бандаж") – 2 ед.
пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких – 2 ед.
Гипотермический пакет
Повязка (щиток) на глаз
Пластырь бактерицидный разных размеров – 25 ед.
Лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см)
Салфетки стерильные марлевые – 10 ед.
Косынка медицинская перевязочная для иммобилизации конечностей – 2 ед.
Гормональная мазь
Антисептик (1 на водной основе, 1 спиртовой)
Обезболивающее/жаропонижающее средство (1 упаковка)
Энтеросорбент
Таблетки для обеззараживания воды (1 упаковка)
Скотч армированный
Маркер для нанесения информации водоустойчив.
Кроме общего списка, специалисты дают советы по укомплектованию необходимых средств:
Перчатки выбирайте нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера.
Гормональная мазь нужна при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом.
Для обработки ран используйте антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не используйте спиртовые растворы йода или бриллиантового зеленого, перекись водорода.
Для дезинфекции рук используйте спиртовые антисептики.
Для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома используйте ибупрофен/парацетамол в соответствии с инструкцией или рекомендациями врача. Для детей предусмотрите наличие обезболивающих/жаропонижающих в суспензии/супозиториях.
Энтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) используйте при пищевых отравлениях, диарее.
Таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников. Следует использовать препараты с активным веществом – дихлоризоцианурат натрия.
Положите в аптечку запас лекарства, которое принимаете на постоянной основе (в соответствии с собственными потребностями и по рекомендации врача, который вас лечит).
Для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуется принять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.
Также Минздрав публикует рекомендации, которые могут взять в аптечку люди с соответствующими умениями и навыками.
Средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающийся тампонирующий с гемостатическим средством)
Окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе с клапаном (или без клапана)
Средство для остановки кровотечения механическое типа "CAT"
Шину иммобилизационную гибкую ширину 10-11 см, длину от 90 см
Назофарингеальный воздуховод с лубрикантом
Иглу декомпрессионную.
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