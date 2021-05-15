Минздрав запустит с 1 июня новую больничную реформу в Украине, – Ляшко

В Украине "коронавирусные" больницы планируют перепрофилировать в предыдущие статусы, а инфекционные больницы будут финансироваться дополнительно. Такой алгоритм будет действовать и после карантина и пандемии COVID-19.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время встречи с журналистами в субботу, 15 мая, передает "ТСН". По его словам, инфекционные больницы сейчас не способны оказывать помощь одновременно большому количеству больных коронавирусом.

"Сейчас в программе медицинских гарантий есть раздел, предусматривающий отдельно и порядок финансирования, чтобы мы буди готовы лечить больных во время вспышек и эпидемий. Этот порядок еще не заработал, потому что он вступает в силу после окончания карантина. Но поскольку уменьшилось количество больных и госпитализаций, мы от 1 июня хотим запустить эти "ковид"-больницы по тому механизму, который будет действовать у нас после коронавируса", – заявил Ляшко.

Формироваться механизм будет следующим образом: одна опорная инфекционная больница – на 300 тысяч населения. Например, в Черновицкой области будет три заведения.

"Их надо определить. Мы выписали критерии к этим трем заведений и сейчас НЗСУ по своим статистическим данным покажет, где должны быть размещены и выберет эти заведения. На следующей неделе мы проведем селектор с департаментами здравоохранения, согласны ли они. А дальше утвердим этот перечень, который от 1 июня будет переквалифицирован и будут лечить больных коронавирусом", – сказал Ляшко.

Они будут принимать так называемую первую волну больных, в случае эпидемии, отметил санврач, и получать финансирование в размере 764 232 грн. На эти средства заведение должно купить, например, средства индивидуальной защиты, лекарственные средства, антибиотики, антидоты и др. Туда будут госпитализировать пациентов с инфекционными болезнями.

"Даже если мы забудем о коронавирусе или когда он закончится, то это не значит, что через три года что-то не появится вместо коронавируса, мы не будем повторять весь процесс 2020/2021 годов. Мы четко знаем, в каких заведениях проведена модернизация, в каких заведениях проведен кислород, есть ли средства индивидуальной защиты и другие вещи, чтобы спасать людей", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство здравоохранения Украины приняло решение запустить прививочные центры, которые будут работать в выходные – первые могут появиться в Киеве и Львове.