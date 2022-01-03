Многие обращаются слишком поздно: врач рассказал об опасной болезни – руки становятся как у 'Человека-паука'

В Украине ежегодно встречаются сотни случаев болезни под названием контрактура Дюпюитрена. Это такое состояние, когда пальцы рук человека согнуты к ладони и их невозможно полностью разогнуть. Чаще всего болезнь поражает мужчин старше 40 лет, у которых есть сопутствующие заболевания, либо же они злоупотребляют алкоголем или много работают руками.

Об этом OBOZREVATEL рассказал Марьян Кузьмак, хирург 8-й больницы Львова. Он отметил, что пациентам может помочь только операция, но многие обращаются за помощью очень поздно, на третьей-четвертой стадиях.

"Наша ладонь – это наш рабочий механизм. Поэтому сосуды и нервы, которые расположены на ладони, должны быть защищены от механического воздействия. Но в ряде случаев ладонный апоневроз, который отвечает за это, грубеет и превращается в рубец, сжимает сосуды и нервы, блокирует движение сухожилий, что и приводит к заболеванию", – объяснил врач.

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Все начинается с огрубения кожи на одном участке руки. Затем там появляется рубец, он разрастается, а палец начинает тянуть внутрь. Дальше контрактура может переходить на другие пальцы.

Болезнь прогрессирует довольно медленно, от года и даже дольше, но иногда ей нужно всего несколько месяцев. На начальных этапах назначают малоинвазивные операции, а если пальцы уж совсем не сгибаются, то открытое вмешательство. Рецидив после него встречается, но редко.

Медик рассказал об одном из больных – мужчине из Сколевского района Львовской области. Он строитель и много работал руками. Три года назад у украинца сначала начали неметь пальцы, а затем на ладонях появились странные рубцы. Из-за внешнего вида их сравнили с руками "Человека-паука".

Мужчине из-за болезни пришлось бросить работу, потому что пальцы просто не разгибались. Эти три года он держал руку в кулаке, потому что у него постоянно возникали спазмы.

В 8-й больнице Львова его успешно прооперировали хирурги. Теперь ладонь мужчины снова сгибается.

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