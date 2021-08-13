В компании Moderna начали первую фазу испытаний вакцин от ВИЧ

Американская биотехнологическая компания Moderna разработала две потенциальные вакцины против ВИЧ – mRNA-1644 и mRNA-1644v2-Core. Препараты начнут испытывать на людях до конца 2021 года.

Чтобы получить результаты, потребуется несколько лет. Так, первая фаза, как ожидают разработчики, закончится примерно в мае 2023 года. Об этом пишет медицинское издание FirstWord Pharma.

Исследование указанных мРНК-вакцин против вируса иммунодефицита человека впервые запланировано на людях. Препараты перед этим успешно прошли стадию предварительного тестирования.

В эксперименте примут участие около 56 совершеннолетних добровольцев, не инфицированных ВИЧ. Требование к участникам: хорошее здоровье и возраст от 18 до 50 лет.

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В ходе этого этапа испытаний ученые будут изучат частоту нежелательных явлений, связанных с прививками, и иммуногенность (потенциальную способность антигена вызывать иммунный ответ) в течение 10-месячного периода после укола.

Также в Moderna имеют еще одну вакцину-кандидат мРНК-1574, которая использует другой подход для стимулирования иммунной системы человека. Ученые рассчитывают, что старт исследований этого препарата также начнется в течение текущего года.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса Moderna временно прервала работу над вакцинами против ВИЧ и гриппа, однако недавно возобновила исследования разработок.

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания Moderna стала широко известна во многих странах мира благодаря разработке вакцины против COVID-19.

Врач из Израиля Борис Бриль считает, что самой эффективной вакциной от штамма Дельта является именно препарат Moderna. Об этом говорят и исследования, проведенные американскими и канадскими учеными.

В США тем временем заявили, что препарат разработки компании Moderna полностью эффективен и безопасен для детей от 12 до 17 лет.