Moderna разрабатывает вакцины от рака, герпеса и ветряной оспы: в компании раскрыли подробности

Компания Moderna расширяет свою линейку вакцин новыми разработками. На этот раз на стадии разработки находятся мРНК-препараты против вируса простого герпеса, ветряной оспы и рака контрольной точки.

Об этом сообщили на сайте компании. Отмечается, что оспа и герпес являются латентными вирусами, которые после заражения остаются в организме и могут привести к пожизненным заболеваниям.

"Мы стремимся бороться со латентными вирусами с целью предотвращения пожизненных заболеваний, которые они вызывают, с помощью наших программ вакцинации с использованием мРНК. С помощью нашей новой вакцины против рака, вызванного контрольными точками, мы надеемся выяснить, сможем ли мы вызвать Т-клетки, специфичные для PD-L1 и IDO1, с помощью вакцинации. Наши исследовательские группы работают над другими мРНК-кандидатами, о которых мы с нетерпением ждем возможности рассказать в будущем", – сказал Стефан Бансель, главный исполнительный директор Moderna.

Видео дня

С помощью мРНК-1608 компания стремится вызвать сильный ответ антител с нейтрализующей функцией в сочетании с клеточно-опосредованным иммунитетом. Вакцина против HSV на данный момент не утверждена.

Вирусы простого герпеса (широко известные как герпес) делятся на два типа: HSV-1 инфицирует рот, лицо и гениталии, а HSV-2 инфицирует преимущественно гениталии. Оба вируса создают пожизненные латентные инфекции в близлежащих сенсорных нейронах, из которых они могут реактивироваться и повторно инфицировать кожу. Генитальные инфекции, вызванные HSV, несут значительное бремя заболеваний.

Диагностированный, симптоматический генитальный герпес приводит к снижению качества жизни, которое противовирусные препараты, которые являются современным стандартом лечения, восстанавливают лишь частично. В США около 18,6 миллионов взрослых в возрасте от 18 до 49 лет живут с HSV-2. Во всем мире примерно 5% населения в возрасте от 18 до 49 лет являются серопозитивными по HSV-2.

Компания Moderna ожидает, что вакцина против HSV может обеспечить такую же эффективность, как и супрессивное противовирусное лечение, и, вероятно, улучшит соблюдение режима и качество жизни.

Кандидат в вакцины против вируса варицелла-зостер (VZV) компании Moderna (мРНК-1468) предназначен для снижения заболеваемости опоясывающим лишаем (опоясывающим герпесом).

Опоясывающий лишай возникает у одного из трех взрослых в течение жизни, и заболеваемость резко возрастает в возрасте около 50 лет. Снижение иммунитета у пожилых людей ослабляет иммунитет против VZV, что позволяет реактивировать вирус из латентно инфицированных нейронов, вызывая болезненные и зудящие поражения.

VZV вызывает опоясывающий лишай. Серьезные осложнения опоясывающего герпеса включают постгерпетическую невралгию (10-13% случаев опоясывающего герпеса), бактериальные коинфекции, черепные и периферические параличи; 1-4% случаев опоясывающего герпеса госпитализируются из-за осложнений. Тяжесть заболевания и вероятность осложнений, включая постгерпетическую невралгию (ПГН), также увеличивается с возрастом.

Вакцина против рака контрольной точки (мРНК-4359)

Moderna разработала мРНК-4359 с целью стимулирования эффекторных Т-клеток, которые нацелены на супрессивные иммунные и опухолевые клетки, и их уничтожение. Moderna планирует изучить первоначальные показания к применению в отношении распространенной или метастатической кожной меланомы и немелкоклеточной карциномы легких.

Меланома является пятым по частоте раковым диагнозом в США. На ее долю приходится 5,3% всех новых случаев диагностирования рака и 1,5% всех смертей, связанных с раком. Подкожная меланома – это рак, который начинается в меланоцитах кожи – клетках, вырабатывающих пигмент.

При диагностике на местной стадии 5-летняя выживаемость составляет около 95%. Однако при региональном или метастатическом заболевании (стадия IIIB+) 5-летняя выживаемость снижается примерно до 30-60%.

Прогрессирующая меланома, редкий и серьезный вид рака кожи, является причиной большинства смертей, связанных с раком кожи, несмотря на то, что на нее приходится всего 1% случаев рака кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в США начались испытания на людях панкоронавирусной вакциныSpFN. Ее создали с использованием наночастиц шиповидного белка, она предназначена для защиты от большого количества вариантов коронавируса;

Американские ученые сделали еще один шаг к тому, чтобы вылечить вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Они провели исследование, во время которого сумели очистить клетки, где обычно вирус находится в спящем состоянии.