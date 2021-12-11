Moderna заявила об успешном испытании на животных мРНК-вакцины против ВИЧ

Американская компания Moderna успешно опробовала на животных свою мРНК-вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Препарат безопасен и вызывает выработку антител в организме человека.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine, сообщили в Национальном институте аллергологии и инфекционных заболеваний. Вакцина показала многообещающие результаты у мышей и приматов.

Ученые рассказали, что препарат против ВИЧ работает так же, как вакцина компании против COVID-19. В его основе – технология с молекулой матричной РНК, передающей информацию об антигенной части вируса ВИЧ. Технологию мРНК-вакцин разрабатывали в течение нескольких десятилетий, однако до пандемии коронавируса ее никогда не применяли.

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Сначала вакцину опробовали на мышах, и увидев, что организмы животных производят антиген, ввели его макакам. Было установлено, что приматы, получавшие вакцину с последующими многократными прививками в течение 60 недель, имели на 79% меньший риск заражения ВИЧ по сравнению с невакцинированными животными. У всех вакцинированных животных выработались антитела против 12 штаммов ВИЧ.

По словам ученых, все животные хорошо переносили прививку, изредка наблюдались незначительные побочные реакции, например потеря аппетита. После этого животных подвергли воздействию вируса. Через 13 недель двое из семи привитых макак остались неинфицированными. Другие вакцинированные приматы заразились в среднем через восемь недель, тогда как невакцинированные – в среднем через три недели.

"Несмотря на почти четыре десятилетия усилий мирового исследовательского сообщества, эффективная вакцина для предотвращения ВИЧ остается недостижимой целью. Эта экспериментальная мРНК-вакцина сочетает в себе несколько функций, которые могут преодолеть недостатки других экспериментальных вакцин против ВИЧ, и, таким образом, представляет собой многообещающий подход", – сказал директор института, доктор медицины, руководитель лаборатории и соавтор статьи Энтони С. Фаучи.

Ученые продолжают совершенствовать протокол применения препарата.

"Это может дополнительно повысить эффективность вакцины и снизить количество первичных и бустерных прививок, необходимых для получения устойчивого иммунного ответа. В случае подтверждения безопасности и эффективности мы планируем провести первую фазу испытания этой платформы вакцины на здоровых взрослых добровольцах", – сказал доктор медицинских наук Паоло Луссо.

Вирус иммунодефицита человека – ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание – ВИЧ-инфекцию. Работа иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД), организм больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возникают вторичные оппортунистические заболевания, которые не характерны для людей с нормальным иммунным статусом

Как сообщал OBOZREVATEL:

в компании Moderna заявили, что будут тестировать несколько вариантов бустерных вакцин против штамма Омикрон, в частности имеющуюся, но с большей дозировкой, а также специальную бустерную дозу, разработанную против варианта вируса из Южной Африки.

В США одобрили вакцинацию от коронавируса бустерной дозой препарата Moderna для людей старше 18 лет. Третью дозу следует вводить, по меньшей мере, через шесть месяцев после завершения любой первичной вакцинации.