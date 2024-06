Мотивация похудения: как вознаградить себя за сброшенные килограммы

Бонус на работе – это признание вашего профессионализма и преданности труду. Медаль за гонку или соревнование, которую вам вручают на финише – символ ваших физических усилий и выносливости.

Самовознаграждение помогает сохранять баланс между усилиями и удовольствием, а также прекрасным стимулом для достижения целей, в том числе и для потери веса. Об идеях, которые могут мотивировать вас по пути к идеальной форме, пишет издание eatthis.com.

Исследования Стэнфордского университета показывают, что ваша еда вкусна лучше, когда вы в более стройной форме. Даже секс становится лучше, говорят ученые из Медицинского центра Университета Дьюка, обнаружившие, что потеря массы тела в разы увеличивает сексуальное удовольствие. Таким образом, ваше тело вознаграждает вас, когда вы худеете.

"Я считаю, что непродовольственное вознаграждение или самопоощрение – это интересный способ поддерживать мотивацию людей достигать своих целей по похудению. В общем, воспринимать еду как награду или наказание – не очень хорошая идея", – говорит Эбби Лангер, эксперт по питанию.

Высокоскоростной блендер

Эксперт предлагает инвестировать в кухонный инструмент: "Подумайте о высокоскоростном блендере, который бы помог в приготовлении здоровой пищи", – говорит она.

Когда на вашей кухонной столешнице появится качественный продукт, вы можете добавить в него что угодно – травы для приготовления соуса – песто, ореховое масло, суп и, конечно – смузи.

Служба здорового питания

Служба доставки здоровой пищи спасет вас в течение короткого времени, когда ваш рабочий график становится очень насыщенным, говорит Лангер. Это может быть не только способ получить вкусные и здоровые блюда без труда, но и стимул для вас в самовознаграждении во время процесса похудения.

Кулинарные курсы

Изучение новых рецептов и кулинарных техник может сделать вашу диету более разнообразной и интересной, предотвращая усталость от монотонного питания.

"Кулинарные курсы могут вдохновить вас попробовать новые, отличные и здоровые блюда", – рассказывает эксперт.

Одежда для тренировок

Когда дело доходит до выбора одежды при похудении, становится довольно нелегко. Возможно потому, что это невозможно покупать новую пару дизайнерских джинсов всякий раз, когда худеешь.

Но одежда для тренировок, которая не обязательно должна облегать, и высококачественные штаны для йоги, являются достойной инвестицией, пока вы сбрасываете килограммы. Кроме того, комфорт и хороший вид являются слишком большими стимулами, чтобы продолжать.

Оздоровительный отдых

Побалуйте себя отпуском, особенно тем, который сосредоточен на вашем здоровье и благополучии. Исследование Корнельского университета 2015 показало, что расходование денег на впечатление приносит вам больше счастья, чем покупка вещей.

Кухонные весы

Если вы достигли вершины потери веса, попробуйте измерять количество пищи и заранее порционировать закуски. Кухонные весы помогут вам точно взвесить блюда, чтобы случайно не набрать лишние килограммы.

Абонемент в спортзал

Абонемент в спортзал может помочь вам продолжить свое здоровое путешествие, говорит Лангер. Чтобы убедиться, что вы не тратите деньги, начните бронировать занятия по кардиотренированию для лучшего результата.

Велосипед

Помните ли вы радость получить новый велосипед в детстве, да? Повторите это воспоминание во взрослой жизни, купив шоссейный велосипед как награду! Это также может быть полезно для ваших усилий по похудению.

Исследование, проведенное Университетом Восточной Англии и Центром исследования диеты и активности, показало, что начавшие ездить на работу на велосипеде похудели на один килограмм, а те, кто ездил на велосипеде 30 минут в оба конца, потеряли почти восемь.

Массаж

Наградите свое тело расслабляющим массажем. Согласно исследованию Университета Иллинойса в Чикаго, опубликованном в Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, массаж улучшает ваше кровообращение и облегчает боль в мышцах.

Другое исследование, проведенное Университетом Алабамы в Бирмингеме, показало, что массаж может снизить артериальное давление, помочь предотвратить простуду и даже повысить тонус кожи.

Педикюр

Это особенно отличная идея вознаграждения для тех, чьи ноги прилагали усилия, чтобы помочь похудеть. Кроме косметических средств для ухоженных пальцев, педикюр может увлажнить ваши ноги, чтобы предотвратить появление трещин.

В общем можно устроить целый спа-день, включающий и массаж, и маникюр. "Вы заслуживаете этого за весь свой тяжелый труд!", – говорит эксперт.

Вечеринка

Устройте себе вечеринку для успешного похудения. Подайте легкие коктейли и здоровые закуски, пригласив всех, кого любите. Отметив это событие вечеринкой, вы сможете отпраздновать и весело провести время.

Официальный фитнес-журнал

Исследования показывают, что отслеживание того, что вы едите может помочь вам похудеть. Исследование Kaiser Permanente, например, обнаружило, что участники шестимесячной программы похудения потеряли вдвое большее значение, когда вели дневник пищи, по сравнению с теми, кто не отслеживал, что они едят.

Цветы

Ученые из Гарварда обнаружили, что цветы могут сделать людей более счастливыми и энергичными. Чтобы добиться этого психологического эффекта счастья, стоит только возложить цветы на вашу полку.

Гарвардские исследователи, сотрудничавшие с Массачусетской общей больницей, смогли подтвердить, что те, кто не считал себя "ранними птичками", чувствовали ускорение и мотивировку, когда утром смотрели на цветы.

Ланч-бокс

Согласно исследованию 2013 года, опубликованному в BMJ, средняя еда на вынос, которую заказывают взрослые, составляет 836 калорий. Если бы вы сами упаковали свой обед, состоявший из 500 калорий, вы сэкономили бы себе 1680 калорий в течение рабочей недели.

Модная бутылка для воды

Наличие своей специальной емкости для воды, которую вы любите, значительно облегчит питье воды в течение дня. Мало того, что у вас постоянно будет при себе бутылка с водой, вас не будет мучить жажда.

Исследование, опубликованное в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, показало, что питьевая вода полезна для вашего метаболизма.

Анализ тела

Вы можете оценить свой общий вес и мышечную массу. Обследуйте полностью свой организм и обратите внимание на его сигналы.

Apple TV

Это может показаться неразумным, но ваш Apple TV на самом деле может помочь в достижении ваших целей по потере веса, благодаря видео с упражнениями, которые могут превратить вашу гостиную в полноценную студию для тренировок. Это также отличная альтернатива в те дни, когда вы не можете успеть в спортзал или ищете отговорки.

Список воспроизведения или подписка на музыкальные плейлисты

Согласно исследованию Школы спорта и образования Университета Брунеля, музыка, являющаяся лучшей терапией, может помочь вам отвлечься от ощущения усталости и увеличить вашу выносливость. Одна оговорка: чтобы быть эффективным, мелодия должна быть в диапазоне от 120 до 140 ударов в минуту. Подпишитесь на Spotify и создавайте собственные списки воспроизведения или позвольте музыкальному сервису играть для вас в роли ди-джея.

Комедийное шоу

Независимо от того, любительский вечер в местном комедийном клубе, или известный комик останавливается в вашем родном городе, проведите приятно время, купив билеты на комедию.

Исследование, проведенное Университетом Лома-Линда, показало, что когда мы смеемся, мы снижаем уровень гормона стресса (кортизола). Это может улучшить нашу память, задерживая понижение иммунитета. Кроме того, мышцы живота сокращаются и расширяются во время смеха, и это также тонизирует ваш пресс.

Туристические походы с палками

Отправляйтесь в поход! И сделайте это с помощью нескольких туристических палок. Если вы пользуетесь той же старой беговой дорожкой в тренажерном зале, замените ее кардиотренировкой в лесу.

Исследование, опубликованное в Journal of Strength and Conditioning Research, показало, что использование туристических палок помогло увеличить сжигание калорий.

Новая кулинарная книга

Во время вашего путешествия к похудению, ваши кулинарные книги и журналы об украшении тортов, по-видимому, пылились. Наградите себя кулинарной книгой, которая поможет поддерживать целевой вес и записывать полезные рецепты.

Универсальная мультиварка

Следующая замечательная вещь – это многофункциональная мультиварка, которая работает как ваш помощник, чтобы реализовать еще один здоровый рецепт. Некоторые модели можно синхронизировать с приложением в смартфоне, для удобства регулировать температуру во время работы или в тренажерном зале.

Книжка-раскраска

Отдохните от взрослых и раскройте книжку-раскраску. Сосредоточение на конкретном действии может стимулировать творчество и уменьшить стресс, что само по себе является отличным релакс-способом расслабиться вечером.

Подписка на журнал

Завершите свой рацион, подписавшись на фитнес-журнал или любой другой вид медиа, посвященный здоровому образу жизни. Глянцевый журнал может стать вашим источником вдохновения попробовать новый рецепт, позу йоги или тренировки.

Коврик для йоги

Выделение часа на занятие йогой может быть здоровым способом вознаградить свое тело. Исследование, опубликованное в журнале Американской диетологической ассоциации, показало, что йога может закрепить процесс здорового питания.

Другое исследование, опубликованное в Journal of Physical Activity and Health, показало, что 20 минут хатха-йоги могут лучше стимулировать работу мозга, чем ходьба или бег на беговой дорожке в течение такого же времени.

