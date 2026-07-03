Mounjaro или Ozempic: какой препарат эффективнее помогает похудеть

Еще несколько лет назад о препаратах для лечения ожирения знали в основном врачи-эндокринологи. Сегодня же названия Ozempic и Mounjaro регулярно появляются в мировых СМИ, социальных сетях и поисковых запросах миллионов людей. Причина проста: оба препарата продемонстрировали результаты, которые еще недавно казались почти недостижимыми без бариатрической операции.

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Но действительно ли Mounjaro лучше Ozempic?

Чем они отличаются и какой препарат сегодня считается более эффективным?

Что такое Ozempic

Ozempic – это препарат на основе семаглутида, который изначально был создан для лечения сахарного диабета 2 типа. Его главная задача – помочь контролировать уровень глюкозы в крови.

В ходе клинических исследований врачи заметили ещё один важный эффект. Пациенты начали постепенно терять вес. Именно после этого семаглутид стал одним из самых известных препаратов для лечения ожирения в мире.

Ozempic воздействует на рецепторы GLP-1. В результате человек дольше чувствует сытость, быстрее насыщается, потребляет меньше пищи, а опорожнение желудка происходит медленнее.

Что такое Mounjaro

Mounjaro содержит другое действующее вещество – тирзепатид.

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Его также изначально создали для лечения сахарного диабета 2 типа, однако механизм его действия более сложен. В отличие от Ozempic, тирзепатид одновременно активирует два гормональных пути – рецепторы GLP-1 и GIP.

Именно это двойное действие сегодня считается одной из главных причин более выраженного снижения массы тела у многих пациентов.

Какой препарат помогает похудеть эффективнее

Именно этот вопрос сегодня волнует большинство пациентов.

В 2025 году были опубликованы результаты первого крупного клинического исследования, в котором непосредственно сравнивались тирзепатид и семаглутид у людей с ожирением без сахарного диабета.

Через 72 недели лечения пациенты, получавшие тирзепатид, в среднем потеряли 20,2 % исходной массы тела, тогда как в группе семаглутида этот показатель составил 13,7 %. Кроме того, в группе тирзепатида значительно больше людей достигли снижения веса на 15%, 20% и даже 25%.

Это не означает, что Ozempic неэффективен. Напротив, оба препарата относятся к числу самых результативных лекарственных средств для лечения ожирения, существующих сегодня. Однако имеющиеся клинические данные свидетельствуют о том, что тирзепатид обеспечивает более выраженное снижение массы тела.

Почему вокруг этих препаратов столько ажиотажа

Ожирение давно перестали рассматривать лишь как вопрос силы воли или неправильного питания.

Сегодня это хроническое заболевание, которое повышает риск развития сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, инфаркта, инсульта, жировой болезни печени, остеоартроза и многих других патологий.

Именно поэтому появление препаратов, способных обеспечить двузначное снижение массы тела, стало одним из величайших достижений современной эндокринологии.

Можно ли называть их "уколами для похудения"?

Именно так их часто называют в социальных сетях. Но это очень упрощенное и не совсем правильное определение. И Ozempic, и Mounjaro являются серьезными рецептурными лекарственными средствами.

Они воздействуют на сложные гормональные механизмы регуляции аппетита, уровня глюкозы и обмена веществ. Именно поэтому решение о назначении препарата должен принимать врач после оценки состояния здоровья пациента.

Какие побочные эффекты возможны

Поскольку оба препарата действуют аналогичным образом, их побочные реакции также во многом схожи.

Чаще всего в начале лечения возникают:

тошнота;

рвота;

диарея;

запор;

вздутие живота;

снижение аппетита.

У большинства пациентов эти симптомы постепенно ослабевают после увеличения дозы.

Однако существуют и более серьезные риски.

Среди них — выраженное замедление опорожнения желудка (гастропарез), панкреатит, заболевания желчного пузыря, а также противопоказания для людей с определенными наследственными формами опухолей щитовидной железы. Именно поэтому самолечение такими препаратами может быть опасным.

Почему Ozempic уже есть в Украине, а Mounjaro пока нет

На сегодняшний день Ozempic официально поставляется в Украину и доступен через легальные аптечные сети.

В то же время Mounjaro пока официально не продается в Украине, поэтому пациентам следует очень осторожно относиться к любым предложениям приобрести этот препарат через социальные сети, мессенджеры или у неофициальных продавцов. В таких случаях невозможно гарантировать подлинность препарата, а также надлежащие условия его транспортировки и хранения.

Еще несколько лет назад снижение массы тела на 15–20 % без хирургического вмешательства для многих пациентов казалось почти недостижимым. Сегодня современные препараты, в частности Ozempic и Mounjaro, существенно изменили представления о возможностях лечения ожирения. При этом результаты последних клинических исследований свидетельствуют, что тирзепатид может обеспечивать более выраженное снижение массы тела, чем семаглутид. Но это не означает, что один препарат является универсально лучшим для всех пациентов.

Главное, что стоит помнить: эти лекарственные средства лечат хроническое заболевание, а не обещают "быстрое похудение". Выбор препарата зависит от состояния здоровья человека, сопутствующих заболеваний, возможных противопоказаний и целей лечения. Именно поэтому решение о начале терапии должен принимать врач, а не рекомендации из социальных сетей или истории о мгновенных результатах. Наилучший эффект эти препараты демонстрируют тогда, когда они становятся частью комплексного лечения, а не попыткой найти "волшебную инъекцию", которая решит проблему без изменений в образе жизни.