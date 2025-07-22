Мозг на максимум: 7 природных адаптогенов для ясного ума и стальных нервов

В мире, где стресс, информационная перегрузка и усталость стали привычными спутниками, многие ищут природные средства для поддержания умственной ясности и эмоционального равновесия. Адаптогены – уникальные растения и грибы – могут стать мощным подспорьем в борьбе с психическим и физическим истощением.

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Они не только укрепляют нервную систему, но и помогают мозгу лучше справляться с нагрузками. Издание eatthis.com опубликовало семь адаптогенов, которые способны усилить память, повысить концентрацию и уменьшить влияние стресса на организм.

Что такое адаптогены?

Адаптогены – это особая группа растений и грибов, которые помогают организму адаптироваться к стрессу и поддерживать внутреннее равновесие. Как объясняет Стефани Ромин, консультант по здоровью, адаптогены действуют через эндокринную систему. Они уменьшают действие стрессовых факторов, помогая организму естественным путем вернуться в состояние гомеостаза.

Когда речь заходит о работе мозга, особенно эффективными оказываются так называемые ноотропы – адаптогены, стимулирующие когнитивные процессы. Они воздействуют на гипоталамус, "командный центр" мозга, помогая снижать уровень стресса и усиливать память, внимание и ясность мыслей.

Прежде чем вводить какие-либо новые добавки в свой рацион, проконсультируйтесь с врачом – это особенно важно, если вы принимаете лекарства.

Рейши

Этот гриб недаром прозвали "грибом бессмертия". По словам Педрама Шоджая, врача восточной медицины, рейши укрепляет иммунную систему, обладает противоопухолевым действием, борется с депрессией и придает энергии.

"Его можно употреблять в виде чая, добавлять в супы или принимать в форме порошка. Он прекрасно помогает сосредоточиться и одновременно успокаивает – идеальное сочетание", – добавляет он.

Женьшень

"Это настоящий император среди адаптогенов", – утверждает Шоджай.

Женьшень – мощный антиоксидант с выраженным иммуностимулирующим действием. Он повышает умственную активность, сохраняя при этом внутреннее спокойствие.

По словам эксперта, "он не только помогает в учебе, но и может быть полезен при эректильной дисфункции. В традиционной китайской медицине женьшень веками использовали для восстановления энергии и жизненных сил".

Святой базилик (Тулси)

Эта ароматная трава часто используется для приготовления чая и помогает сохранять спокойствие и концентрацию, рассказывает Ромин. Как показывают данные Журнала аюрведы и интегративной медицины, священный базилик защищает органы и ткани от токсического воздействия тяжелых металлов, промышленных выбросов, а также физической нагрузки, холода и шума. Кроме того, он помогает бороться с эмоциональным напряжением, улучшает память и когнитивные функции благодаря противотревожным и антидепрессивным свойствам.

Кордицепс

Этот гриб пригодится тем, кто стремится к физической выносливости.

"Кордицепс обладает свойствами, которые уменьшают воспаление, омолаживают организм и даже могут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы", – рассказывает Шоджай.

Он отмечает, что этот гриб широко использовался практиками кунг-фу для достижения физического превосходства. В современном мире, переполненном стрессом, кордицепс помогает адаптироваться к ежедневным вызовам.

Родиола розовая

Если вы ищете средство для борьбы с эмоциональным истощением, обратите внимание на родиолу.

"Она имеет прекрасные антистрессовые свойства, уменьшает усталость, улучшает циркуляцию крови, а затем и общее самочувствие и иммунитет. Это растение улучшает учебные способности, положительно влияет на сердечный ритм и защищает клетки организма", – говорит Мона Дэн, специалист по траволечению и акупунктуре.

Лимонник

"Эти яркие ягоды обладают противовоспалительным действием, повышают выносливость, улучшают производительность и психоэмоциональное состояние", – рассказывает Дэн.

Они также действуют как антиоксиданты, поддерживают работу печени и снижают уровень кортизола – гормона стресса. В древнем Китае лимонник употребляла знатная знать как средство для омоложения и поддержания репродуктивной функции.

"Это универсальный адаптоген, который помогает защитить организм от инфекций, но во время активного заболевания его лучше временно не употреблять", – советует эксперт.

Львиная грива

В отличие от многих других грибов, "Львиная грива" непосредственно влияет на когнитивные процессы, проникая сквозь гематоэнцефалический барьер. По словам Ромина, научные исследования показывают, что этот гриб может быть полезным на ранних стадиях деменции и болезни Альцгеймера.

"Он улучшает кровообращение в мозге, что положительно влияет на ясность мышления и концентрацию", – добавляет она.

Как правильно употреблять адаптогены?

"Согласно традиционной китайской медицине, травы редко используют в одиночку – они лучше работают в сочетании с другими растениями, когда между ними возникает синергия", – объясняет Дэн. Если вы не замечаете результатов, возможно, дело именно в однокомпонентном подходе.

Также Стефани Ромин советует быть последовательными: используйте адаптогены ежедневно в течение одного-двух месяцев, чтобы оценить полный эффект.

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