Может ли хантавирус вызвать пандемию: инфекционист дал прогноз и оценил риски для Украины

Вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантике уже привела к смертям и международному реагированию медицинских служб. Несмотря на беспокойство, эксперты не считают, что ситуация перерастет в глобальную пандемию.

В то же время Украина также остается в зоне потенциального риска из-за собственных природных очагов вируса. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать.

Вспышка на лайнере: что произошло

В начале мая стало известно о вспышке хантавируса на круизном судне в Атлантике, где находились около 150 пассажиров из разных стран. Инфицировались по меньшей мере восемь человек, трое из которых умерли.

На борту остаются люди под карантином, среди них – пять граждан Украины. По данным МИД, случаев заболевания среди украинцев не зафиксировано. Известно, что двое пассажиров получили ранения во время эвакуационных мероприятий, один украинец подлежит эвакуации.

Точная причина вспышки пока не установлена. По одной из версий, первые инфицированные могли заразиться еще до посадки на лайнер – во время посещения отдаленных природных территорий.

Что такое хантавирус и как он передается

Хантавирусы – это группа вирусов, которые переносят дикие грызуны. Человек может инфицироваться через контакт с их выделениями или вдыхание зараженной пыли.

В большинстве случаев эти вирусы не передаются от человека к человеку. Исключением является Andes virus, который циркулирует в Южной Америке и, вероятно, стал причиной вспышки на лайнере. Именно он может передаваться при тесном контакте.

Симптомы и течение болезни

Симптомы могут появиться через 1–8 недель после заражения. Чаще всего это:

высокая температура

головная боль

мышечная боль

тошнота, рвота, боль в животе

В тяжелых случаях развивается хантавирусный кардиопульмональный синдром, который поражает легкие и сердце. Он сопровождается:

сухим кашлем

затрудненным дыханием

учащенным сердцебиением

ощущением сжатия в груди

В Европе чаще встречается другая форма – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая поражает сосуды и почки.

Уровень смертности

Смертность от хантавирусов может быть высокой. В частности:

на лайнере – около 38%

в странах Америки – в среднем 25,7%

при легочном синдроме – до 40% случаев

Без лечения пациент может умереть в течение 24–48 часов после поражения легких или сердца. В то же время при своевременной медицинской помощи большинство больных выздоравливают.

Грозит ли пандемия

Инфекционист Федор Лапий считает, что хантавирус не имеет пандемического потенциала. Основная причина – более сложный механизм передачи по сравнению с COVID-19.

По его словам, даже в случае Andes virus заражение возможно только при очень тесном контакте. Кроме того, современные системы эпидконтроля позволяют быстрее выявлять и изолировать больных.

Эксперт предполагает, что отдельные случаи могут появляться за пределами Латинской Америки, в частности в Европе, однако сценарий скорее будет напоминать распространение mpox (оспы обезьян), а не масштабную пандемию.

Ситуация в Украине

В Украине ежегодно фиксируют единичные случаи хантавирусной инфекции. Однако здесь циркулируют другие типы вируса, которые не передаются между людьми.

Основную опасность представляют мышевидные грызуны – природные носители вируса. Риски возрастают из-за:

теплых зим

войны, во время которой военные живут в полевых условиях

контакт с загрязненными поверхностями и продуктами

Именно поэтому потенциальная угроза для Украины связана не с импортом вируса, а с локальными условиями.

Лечение и профилактика

Специфического лечения или вакцины против хантавируса пока не существует. Терапия является симптоматической и направлена на поддержку работы жизненно важных органов.

Важную роль играет ранняя диагностика, хотя она осложнена из-за схожести симптомов с другими инфекциями.

Для профилактики рекомендуется:

поддерживать чистоту помещений

ограничивать доступ грызунов

правильно хранить продукты

избегать контакта с их выделениями

соблюдать гигиену рук

В случае появления симптомов после контакта с грызунами или пребывания в потенциально опасных местах следует обратиться к врачу.

Реакция мира

После вспышки на лайнере ряд стран ввели меры контроля. В США и Великобритании отслеживают контакты пассажиров, а в Польше одного человека взяли под санитарный надзор.

В то же время Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ограничивать путешествия, поскольку риск масштабного распространения остается низким.

По одной из версий, первые инфицированные могли заразиться еще до круиза – во время посещения территорий с высокой концентрацией грызунов, после чего вирус начал распространяться среди пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что количество случаев заражения хантавирусом, вероятно, будет расти, однако на данный момент признаков масштабной вспышки или риска новой пандемии нет. Медики продолжают отслеживать контакты пассажиров круизного лайнера MV Hondius, который стал центром вспышки.