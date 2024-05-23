Может ли кофе снизить риск деменции: влияние кофеина на человека

Кофе имеет необыкновенную пользу для человека. В частности, кофеин является стимулятором, активирующим центральную нервную систему.

Об этом сообщили в health. Однако чрезмерное количество кофеина может привести к появлению проблем со здоровьем. Речь идет о:

тревоге;

головокружении;

головной боли;

учащении сердцебиения.

Суточная норма потребления кофе

Эксперты рекомендуют пить не более 400 миллиграмм кофеина ежедневно, то есть 4-5 чашек кофе в день. Однако важно учитывать и другие напитки, содержащие кофеин.

Может ли кофе снизить риск деменции

При деменции снижаются функции мозга. В частности, заболевание трудно распознать на ранних стадиях.

Согласно исследованию, потребление кофе может защитить от болезни Альцгеймера, при этом состояния симптомы деменции постепенно ухудшаются. Однако кофе может иметь защитный эффект, поэтому замедляет процесс, ответственный за психический упадок.

Согласно другому исследованию кофе уменьшает риск появления не только деменции, но и инсульта.

Как правильно пить кофе

Эксперты рассказали, что для положительного влияния на здоровье следует пить не более пяти чашек кофе в день. Кроме этого важно избегать определенных добавок к напитку. Речь идет об искусственных подсластителях или большом количестве сахара.

Более того, не стоит сочетать кофе с другими стимуляторами. Также не желательно потреблять кофеин, по крайней мере, за шесть часов до начала сна, чтобы не испортить его.

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