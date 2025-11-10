Может убить тысячи людей: по миру распространяется новый опасный штамм гриппа

В Британии зафиксировали рекордно раннюю вспышку гриппа, которая может стать худшей за всю историю наблюдений. Специалисты связывают резкий рост количества случаев с новым мутировавшим штаммом H3N2, который уже унес тысячи жизней и вызывает особое беспокойство среди медиков.

Как пишет британское издание Daily Mail, по данным NHS England, количество заболевших сейчас в три раза превышает показатели прошлого года. Рост инфекций, в частности среди детей школьного возраста, создает серьезную нагрузку на больницы, которые уже работают на пределе возможностей.

Об этом заявили ведущие эпидемиологи из Кембриджского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Они считают, что грипп H3N2 претерпел семь генетических мутаций летом, из-за чего стал более опасным для пожилых людей.

"H3 – это всегда более "горячий" вирус, он более агрессивный и сильнее влияет на организм. Мы не видели подобной динамики давно, и это действительно беспокоит", – сказала профессор Никола Льюис из Лондонского института Фрэнсиса Крика в комментарии BBC News.

Симптомы и течение болезни

Медики сообщают, что симптомы H3N2 подобны обычному гриппу, но проявляются резче. Среди самых распространенных – высокая температура, сильная боль в теле и усталость, которая может длиться дольше, чем обычно. В Австралии, где недавно завершился худший сезон гриппа за всю историю, пациенты жаловались на внезапные приступы слабости и выраженное истощение.

Воспаление легких, сердца или мозга – частые осложнения после H3N2. Уязвимыми остаются люди с хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми и респираторными.

По данным Британского агентства по безопасности здоровья, большинство случаев гриппа сейчас вызваны именно H3N2. Эксперты считают, что вирус распространяется быстрее из-за повышенного показателя репродукции – около 1,4. Это означает, что 100 инфицированных могут передать болезнь еще 140 людям.

Для сравнения: во время начала пандемии COVID-19 показатель R колебался между 2,4 и 4, прежде чем были введены жесткие ограничения. Ученые не исключают, что из-за скорости передачи H3N2 сезон гриппа начался еще до наступления холодов.

Вакцинация и профилактика

Британская служба здравоохранения уже запустила кампанию Flu Jab SOS, призвав граждан сделать прививки. Хотя нынешняя вакцина создавалась еще до появления мутировавшего штамма, врачи отмечают: прививка все равно может смягчить течение болезни.

"Грипп меняется быстро. Даже если вы вакцинировались в прошлом году, естественный иммунитет может быть недостаточным. Лучше всего сделать прививку осенью или зимой, до пика заболеваемости", – отметила профессор Пунам Мангтани из Лондонской школы гигиены.

Кому рекомендуют прививки

В Великобритании с 1 октября стартовала ежегодная программа вакцинации от гриппа. Прививки бесплатно предлагают людям в возрасте от 65 лет, лицам младшего возраста с клиническими рисками, жителям домов престарелых, их сиделкам и беременным женщинам.

Вакцину также могут получить те, кто имеет тесный контакт с людьми с ослабленным иммунитетом, а также медики и социальные работники на передовой. Для всех остальных групп вакцина доступна частным образом – примерно за 20 фунтов стерлингов в местных аптеках.

Профессор вирусологии Лидского университета Стивен Гриффин в комментарии изданию Daily Mail отметил, что грипп менее заразен, чем COVID-19, поэтому профилактические меры дают лучший эффект.

"В 2020–2021 годах мы не имели ни одной волны гриппа из-за ограничений. Если бы в 2022-м вакцинировали больше людей, можно было бы избежать большой вспышки. Очень важно создавать безопасные условия в больницах и учреждениях ухода, а также увеличивать количество прививок, чтобы уменьшить восприимчивость к тяжелым формам инфекции", – объяснил он.

По словам ученого, благодаря жестким карантинным мерам одна из линий гриппа вообще исчезла в 2020–2021 годах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что эпидемический сезон 2025–2026 годов начался в Украине 29 сентября и продлится до середины мая. Он обещает быть непростым: одновременная циркуляция вирусов гриппа, COVID-19 и RSV (респираторно-синцитиальный вирус), ослабление карантинных привычек, возможные перебои с отоплением и электроснабжением, периодические скопления людей в укрытиях и вынужденная миграция населения создают благоприятные условия для распространения инфекций.

