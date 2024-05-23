Можно ли похудеть, потребляя миндаль: какую пользу имеет орех
Миндали насыщены питательными веществами, поэтому их полезно потреблять. Эти орехи считаются суперпродуктом из-за содержания антиоксидантов.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что потребляя миндаль, человек может предотвратить заболевания, улучшить состояние кожи и т.д.
Польза миндаля для человека:
Содержимое антиоксидантов
Миндаль богат антиоксидантами (витамин Е) и питательными веществами, он может не только улучшить здоровье, но и защитить вас от многих болезней. В частности, витамин Е поддерживает иммунитет, уменьшает воспаление, помогает расширить кровеносные сосуды и защитить от нейродегенеративных состояний, а именно болезни Альцгеймера.
Укрепление сердца
Миндаль может снижать уровень "плохого" холестерина. В то время как магний оказывает положительное влияние на работу нервов и мышц, поддерживает стабильное сердцебиение и помогает укрепляться костям.
Согласно исследованиям, потребление миндаля также может снизить АД и улучшить сосудистую функцию, то есть уменьшить жесткость артерий.
Улучшение здоровья кишечника
Миндаль известен своими пребиотическими свойствами, способствующими процветанию полезных бактерий в кишечнике.
Уменьшение голода
Миндаль помогает подавить голод, в результате чего человек потребляет меньше калорий, а потому ему легче контролировать свой вес.
Воздействие на кожу
Согласно исследованию, у людей после менопаузы, которые потребляют миндаль, меньше морщин и лучший цвет кожи.
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