Можно ли похудеть, потребляя миндаль: какую пользу имеет орех

Миндали насыщены питательными веществами, поэтому их полезно потреблять. Эти орехи считаются суперпродуктом из-за содержания антиоксидантов.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что потребляя миндаль, человек может предотвратить заболевания, улучшить состояние кожи и т.д.

Польза миндаля для человека:

Содержимое антиоксидантов

Миндаль богат антиоксидантами (витамин Е) и питательными веществами, он может не только улучшить здоровье, но и защитить вас от многих болезней. В частности, витамин Е поддерживает иммунитет, уменьшает воспаление, помогает расширить кровеносные сосуды и защитить от нейродегенеративных состояний, а именно болезни Альцгеймера.

Укрепление сердца

Миндаль может снижать уровень "плохого" холестерина. В то время как магний оказывает положительное влияние на работу нервов и мышц, поддерживает стабильное сердцебиение и помогает укрепляться костям.

Согласно исследованиям, потребление миндаля также может снизить АД и улучшить сосудистую функцию, то есть уменьшить жесткость артерий.

Улучшение здоровья кишечника

Миндаль известен своими пребиотическими свойствами, способствующими процветанию полезных бактерий в кишечнике.

Уменьшение голода

Миндаль помогает подавить голод, в результате чего человек потребляет меньше калорий, а потому ему легче контролировать свой вес.

Воздействие на кожу

Согласно исследованию, у людей после менопаузы, которые потребляют миндаль, меньше морщин и лучший цвет кожи.

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