Мучилась от боли: во Львове медики спасли двухлетнюю девочку, которая три месяца жила с литиевой батарейкой в пищеводе. Фото

Во Львове врачи провели сложную операцию по удалению литиевой батарейки из пищевода двухлетнего ребенка, которая находилась там около трех месяцев. Из-за длительного времени батарейка вызвала серьезные поражения слизистой и могла привести к критическим осложнениям.

Ребенка госпитализировали только после появления опасных симптомов, которые заставили провести дополнительную диагностику. О случае сообщили в Детской Больнице Святого Николая.

Первые симптомы у девочки появились еще в конце осени – она перестала нормально глотать и могла есть только измельченную пищу. Несмотря на обращение к врачам, инородного тела тогда не обнаружили: медики предполагали инфекцию или другие заболевания и назначали соответствующее лечение.

В течение нескольких месяцев состояние ребенка ухудшалось. Симптомы менялись и маскировались под различные болезни – от воспалительных процессов до паразитарных инфекций. В то же время боль в горле и животе не исчезала.

Критическими стали новые проявления: рвота, отказ от еды, кашель и свистящее дыхание. Именно после этого родители настояли на дополнительном обследовании. Рентген показал наличие инородного предмета в пищеводе.

Во время эндоскопии врачи обнаружили литиевую батарейку, которая застряла в зоне физиологического сужения пищевода. Из-за длительного пребывания она вызвала отек и значительное повреждение тканей.

Операция была сложной из-за высокого риска перфорации пищевода. Хирурги действовали максимально осторожно и смогли успешно удалить батарейку с помощью специальных инструментов.

Сейчас состояние ребенка стабильное, однако врачи продолжают наблюдение. Среди возможных осложнений – сужение пищевода, поэтому впереди контрольное обследование. Пока ребенок находится на щадящем питании, чтобы дать возможность тканям восстановиться.

