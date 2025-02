Мышцы, которые необходимо тренировать: о чем вы могли не знать

Если вы регулярно тренируетесь или любите менять программы, наверняка вы нацелены на определенные группы мышц. Однако есть и такие, о которых вы можете забывать, хотя они важны для баланса, силы и профилактики травм.

Видео дня

И хотя о них редко говорят, однако они заслуживают внимания, поскольку способны улучшить вашу физическую подготовку. В Eat This, Not That рассказали о 3 мышцах, которые стоит тренировать, и простые советы, как сделать это правильно.

Основные стабилизаторы нижней части спины — поперечные мышцы живота

Глубокие мышцы кора часто игнорируют, хотя они поддерживают позвоночник и помогают избежать болей в пояснице. Чтобы укрепить их, добавляйте в тренировку такие упражнения, как "мертвые жуки", румынская становая тяга и планка. Выполняйте эти упражнения 2-3 раза в неделю для стабильности и обеспечения силы в теле.

Мышцы тазового дна

Мышцы тазового дна важны для контроля мочевого пузыря, кишечника и стабилизации таза. Для их укрепления подходят упражнение Кегеля, подходящее как женщинам, так и мужчинам, скольжение на пятках, асана "Счастливый ребенок" и пилатес. Выполняйте их ежедневно или хотя бы трижды в неделю для лучшего результата.

Быстро сокращаемые мышцы

Мышцы быстрого сокращения отвечают за силу и скорость, что важно для кратковременной высокоинтенсивной активности. Их тренировка помогает улучшить силу, реакцию и поддержать физическую форму.

Для их развития используйте взрывные движения с большим весом и малым количеством повторений, а именно: приседания со штангой, плиометрические прыжки, спринты. Кроме того, важно давать телу достаточно времени для восстановления между такими тренировками.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как эффективно накачать мышцы рук.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.