На Буковине от кори умер 10-летний ребенок: имел ли он прививку
В Черновицкой области в 2025 году от кори умер 10-летний ребенок. Он не был вакцинирован.
Летательный случай подтвердил Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА. На странице в Facebook пресс-служба рассказала, что эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение за ними. Поэтому в этой ячейке дальнейшее распространение инфекции удалось остановить.
Медики подчеркнули, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы уровень вакцинации достигал 95–98% как на уровне областей, так и страны в целом.
По статистике, в Черновицкой области 23,5% детей, которые должны бы получить прививки против кори в 2024 году, до сих пор этого не сделали. Среди основных причин:
– отказ родителей из-за религиозных убеждений;
– опасения побочных эффектов;
– необоснованная отсрочка вакцинации.
Корь – это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, ослабляет иммунитет и делает организм уязвимым к другим инфекциям.
9 из 10 невакцинированных людей, контактирующих с больным, заболеют.
Какие осложнения может вызвать корь?
– пневмония;
– потеря слуха (отит);
– менингит и энцефалит;
– подострый склерозирующий паненцефалит (фатальное поражение мозга);
– длительное ослабление иммунной системы.
Врачи напомнили, что прививку детям можно сделать бесплатно. Для этого можно обратиться к семейному врачу или в ЦПМСП.
Первую дозу нужно сделать в 12 месяцев, вторую – в 6 лет.
Как писал OBOZ.UA, ранее в Чернигове в областной больнице умерла 11-летняя девочка Катя Харько. Школьница жаловалась на сильные боли в горле и высокую температуру. Врач приемного отделения поставила девочке диагноз – лакунарная ангина – и назначила лечение. Однако на следующее утро девочка скончалась.
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