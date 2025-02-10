На Буковине от кори умер 10-летний ребенок: имел ли он прививку

В Черновицкой области в 2025 году от кори умер 10-летний ребенок. Он не был вакцинирован.

Видео дня

Летательный случай подтвердил Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА. На странице в Facebook пресс-служба рассказала, что эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение за ними. Поэтому в этой ячейке дальнейшее распространение инфекции удалось остановить.

Медики подчеркнули, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы уровень вакцинации достигал 95–98% как на уровне областей, так и страны в целом.

По статистике, в Черновицкой области 23,5% детей, которые должны бы получить прививки против кори в 2024 году, до сих пор этого не сделали. Среди основных причин:

– отказ родителей из-за религиозных убеждений;

– опасения побочных эффектов;

– необоснованная отсрочка вакцинации.

Корь – это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, ослабляет иммунитет и делает организм уязвимым к другим инфекциям.

9 из 10 невакцинированных людей, контактирующих с больным, заболеют.

Какие осложнения может вызвать корь?

– пневмония;

– потеря слуха (отит);

– менингит и энцефалит;

– подострый склерозирующий паненцефалит (фатальное поражение мозга);

– длительное ослабление иммунной системы.

Врачи напомнили, что прививку детям можно сделать бесплатно. Для этого можно обратиться к семейному врачу или в ЦПМСП.

Первую дозу нужно сделать в 12 месяцев, вторую – в 6 лет.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Чернигове в областной больнице умерла 11-летняя девочка Катя Харько. Школьница жаловалась на сильные боли в горле и высокую температуру. Врач приемного отделения поставила девочке диагноз – лакунарная ангина – и назначила лечение. Однако на следующее утро девочка скончалась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!