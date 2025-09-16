На Днепропетровщине от столбняка умер 14-летний ребенок: как распознать болезнь

На Днепропетровщине стало известно о смерти 14-летнего ребенка от столбняка. Инфекционное заболевание может возникнуть после травм, при которых повреждаются кожа и слизистые оболочки, поскольку в рану могут попасть споры возбудителя бактерий Clostridium tetani.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Единственным надежным методом защиты от столбняка является вакцинация.

"Информация об эпидемиологической ситуации на Днепропетровщине. После перемещений и эвакуации участились случаи инфекций. В дальнейшем случается коклюш. Зафиксировано 23 случая кори. Произошла трагическая смерть 14-летнего ребенка от столбняка", – написал Лукашук.

Он также подчеркнул, что в целом эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.

Что известно об инфекционном заболевании

По данным Министерства здравоохранения Украины, столбняк не передается от человека к человеку. Заразиться можно только через попадание грязи в рану, укус животного или травмирование острыми предметами. Болезнь поражает нервную систему, вызывает сильные судороги, а смертность от нее достигает 70%.

С начала года в Украине зарегистрировано 17 случаев заболевания среди 5 детей и 12 взрослых.

Основные симптомы столбняка, которые могут появиться с 3 по 21 день после заражения:

– спазмы мышц лица (в частности сжатие челюстей, напряжение глазных мышц);

– мышечные судороги, чаще всего в желудке или спине;

– проблемы с глотанием, ларингоспазм, затрудненное дыхание;

– сильное напряжение во всем теле;

– головная боль, лихорадка, чрезмерное потоотделение;

– скачки артериального давления, учащенное сердцебиение;

– ломкость костей.

Какие последствия болезни

Вследствие столбняка может возникнуть закупорка главной или одной из мелких ветвей легочной артерии сгустком крови, попавшим из других частей тела через кровоток (эмболия легочной артерии), пневмония, легочная инфекция.

Без медицинской помощи столбняк в большинстве случаев заканчивается смертью. Даже при лечении риск летального исхода остается высоким – от 10 до 70%, в зависимости от возраста, состояния здоровья пациента и эффективности терапии.

При первых признаках болезни необходимо немедленно обратиться к врачу!

Единственный надежный способ защиты – вакцинация

Иммунитет после перенесенной болезни не сохраняется надолго, поэтому прививка нужна даже тем, кто уже болел. В Украине вакцинация от столбняка является бесплатной.

Согласно Национальному календарю прививок, дети получают вакцину в 2, 4, 6, 18 месяцев, в 6 и 16 лет. Взрослые должны делать повторную прививку каждые 10 лет, поскольку защита сохраняется лишь примерно на этот срок.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней", в Киеве с 4 по 24 августа включительно коронавирусом заболело 2 тыс. человек. За этот период от осложнений, обусловленных болезнью, умерло четверо пациентов. С начала 2025 года COVID-19 уже унес жизни 15 киевлян.

