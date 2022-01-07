На Херсонщине в ночь на Рождество женщина родила прямо в скорой: ее не успели довезти до больницы

Жительница маленького села Победа Херсонской области родила сына прямо в карете скорой помощи, поскольку от ее населенного пункта до ближайшего родильного отделения – в Геническе – было около 65 км, а везти роженицу пришлось по бездорожью. У женщины открылось кровотечение, однако фельдшер и водитель скорой спасли ее.

Как пишет местный портал "Новий день", инцидент произошел в ночь на Рождество с 36-летней многодетной матерью Татьяной. Для нее этот ребенок – четвертый.

Жительница Херсонщины почувствовала схватки посреди ночи и подумала, что сможет "подождать" до утра, но через час все же обратилась в скорую. На вызов отправилась бригада из Новотроицкого (около 60 км до с. Победа).

Татьяну нужно было доставить до Геническа. "И дорога была такова, что лучше бы на танке", – отметило издание.

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Фельдшер Мария Кудря заявила: трасса была полностью разбита, "яма на яме". А у орошаемого канала машина вообще начала раскачиваться в разные стороны, что, вероятно, усилило схватки.

"От такого путешествия у будущей мамочки уже сил кричать и напрягаться не было, она несколько раз теряла сознание... Уже возле Новотроицкого ребенок начал выбираться на свет. Я приняла роды, но дальше – хуже: у матери кровотечение. Пришлось водителю нашей бригады Халилу Велиулаеву выбираться из кабины и принимать на руки новорожденного мальчика", – рассказала Кудря.

Мужчина работает на скорой всего полгода и раньше подобной практики у него не было. Несмотря на это, Велиулаев, как высказалась медик, "держался хорошо и ассистировал умело".

Кудря поставила пациентке капельницу с физраствором, кровотечение уменьшилось. Мальчик родился здоровым и доношенным.

"Надеюсь, дальше у него в жизни все сложится хорошо. А для нас с Халилом вызов занял целых пять часов – фактически всю рождественскую ночь провели в борьбе за жизнь", – отметила фельдшер.

Как писал OBOZREVATEL, недавно жительница Волыни родила прямо в автомобиле под стенами луцкого роддома. Муж вез ее до медучреждения 80 км, но женщина не успела войти внутрь. Принимала экстремальные роды интерн Наталья, которая как раз возвращалась домой после смены.

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