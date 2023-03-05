На Прикарпатье произошла вспышка скарлатины среди детей

На Прикарпатье зафиксировали вспышку скарлатины среди детей. В частности, в городе Калуш Ивано-Франковской области по состоянию на утро 4 марта официально зарегистрировано 18 случаев заболевания.

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Один ребенок, ученик лицея №2, госпитализирован в состоянии средней тяжести, сейчас он поправляется. Об этом сообщила пресс-служба Калушского городского совета.

В частности, в указанном учебном заведении всего 4 случая заболевания скарлатины, 2 из них в одном классе.

В лицее провели кварцевание и дезинфекцию в классах, где учатся заболевшие дети.

Также дирекция лицея следит, чтобы больные находились дома в течение инкубационного периода (21 день).

В мэрии говорят, что повода для закрытия классов в Калуше нет, поскольку карантин вводится при уровне заболеваемости не менее 20%.

Скарлатина – это инфекционная болезнь, которую вызывает стрептококк группы А Streptococcus pyogenes. Симптомы скарлатины – мелкоточечная, позже эритематозная сыпь, лихорадка, острый тонзиллит, общая интоксикация.

Передается болезнь в основном воздушно-капельным путем, а также через одежду, бытовые предметы, продукты питания, грязные руки, иногда через царапины и порезы на коже.

Лечится скарлатина, как правило, дома, врач назначает больному антибиотики, антигистаминные препараты, витамины, щадящую диету, обильное питье. Стационарное лечение назначается при тяжелом течении и наличии осложнений.

Выздоровление наступает обычно к 7-10 дню болезни. Однако вернуться в учебное заведение ребенок может только через 12 дней после выздоровления, то есть через 21 день от начала болезни, поскольку весь период болезни и выздоровления остается заразным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве была зарегистрирована вспышка сальмонеллеза. Причиной стали зараженные бактерией яйца.

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