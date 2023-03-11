На выходных Землю накроет магнитная буря: как уменьшить негативное воздействие от солнечных возмущений
В марте снова будут ощутимы магнитные бури средней силы. Метеозависимые люди смогут ощутить их 4, 12, 19 и 31 марта.
Календарь магнитных бурь стал известен по данным сайта exo.in.ua. Некоторые люди могут ощущать слабость, тошноту, головную боль.
В марте ожидается появление нескольких незначительных магнитных бурь. Они могут вызвать головную боль и плохое самочувствие, в целом, у метеозависимых людей.
Основные даты магнитных бурь:
- 4 марта — первая солнечная вспышка средней интенсивности;
- 12 марта ожидается слабая волна магнитных бурь — можно наблюдать ухудшение аппетита и головные боли;
- 19 марта — магнитная буря средней мощности;
- 31 марта — ожидается еще одна буря средней мощности, нужно следить за своим самочувствием.
Важно отметить, что магнитные бури — это изменение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце.
Данные изменения могут вызвать плохое самочувствие у людей и даже нарушение некоторых систем органов.
Уменьшить негативное влияние магнитных бурь можно такими способами:
- увеличить количество потребляемой жидкости;
- проводить прогулки на свежем воздухе;
- не употреблять алкоголь и жирные продукты;
- соблюдать гигиену сна;
- проводить контрастный душ;
- людям с хроническими заболеваниями подготовить план лечения.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что начиная с 8 марта Землю накроет затяжная магнитная буря. Она продлится целую неделю – до 14 числа. Магнитные колебания в эти дни будут слабыми. Однако люди все равно могут ощутить ухудшение своего здоровья в столь опасные периоды.
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