На выходных Землю накроет магнитная буря: как уменьшить негативное воздействие от солнечных возмущений

В марте снова будут ощутимы магнитные бури средней силы. Метеозависимые люди смогут ощутить их 4, 12, 19 и 31 марта.

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Календарь магнитных бурь стал известен по данным сайта exo.in.ua. Некоторые люди могут ощущать слабость, тошноту, головную боль.

В марте ожидается появление нескольких незначительных магнитных бурь. Они могут вызвать головную боль и плохое самочувствие, в целом, у метеозависимых людей.

Основные даты магнитных бурь:

4 марта — первая солнечная вспышка средней интенсивности;

12 марта ожидается слабая волна магнитных бурь — можно наблюдать ухудшение аппетита и головные боли;

19 марта — магнитная буря средней мощности;

31 марта — ожидается еще одна буря средней мощности, нужно следить за своим самочувствием.

Важно отметить, что магнитные бури — это изменение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце.

Данные изменения могут вызвать плохое самочувствие у людей и даже нарушение некоторых систем органов.

Уменьшить негативное влияние магнитных бурь можно такими способами:

увеличить количество потребляемой жидкости;

проводить прогулки на свежем воздухе;

не употреблять алкоголь и жирные продукты;

соблюдать гигиену сна;

проводить контрастный душ;

людям с хроническими заболеваниями подготовить план лечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что начиная с 8 марта Землю накроет затяжная магнитная буря. Она продлится целую неделю – до 14 числа. Магнитные колебания в эти дни будут слабыми. Однако люди все равно могут ощутить ухудшение своего здоровья в столь опасные периоды.

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