newspaper
img

На выходных Землю накроет магнитная буря: как уменьшить негативное воздействие от солнечных возмущений

Анастасия Ковалева
Новости медицины
1 минута
612
На выходных Землю накроет магнитная буря: как уменьшить негативное воздействие от солнечных возмущений

В марте снова будут ощутимы магнитные бури средней силы. Метеозависимые люди смогут ощутить их 4, 12, 19 и 31 марта.

Видео дня

Календарь магнитных бурь стал известен по данным сайта exo.in.ua. Некоторые люди могут ощущать слабость, тошноту, головную боль.

В марте ожидается появление нескольких незначительных магнитных бурь. Они могут вызвать головную боль и плохое самочувствие, в целом, у метеозависимых людей.

Основные даты магнитных бурь:

  • 4 марта — первая солнечная вспышка средней интенсивности;
  • 12 марта ожидается слабая волна магнитных бурь — можно наблюдать ухудшение аппетита и головные боли;
  • 19 марта — магнитная буря средней мощности;
  • 31 марта — ожидается еще одна буря средней мощности, нужно следить за своим самочувствием.
На выходных Землю накроет магнитная буря: как уменьшить негативное воздействие от солнечных возмущений

Важно отметить, что магнитные бури — это изменение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце.

Данные изменения могут вызвать плохое самочувствие у людей и даже нарушение некоторых систем органов.

Уменьшить негативное влияние магнитных бурь можно такими способами:

  • увеличить количество потребляемой жидкости;
  • проводить прогулки на свежем воздухе;
  • не употреблять алкоголь и жирные продукты;
  • соблюдать гигиену сна;
  • проводить контрастный душ;
  • людям с хроническими заболеваниями подготовить план лечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что начиная с 8 марта Землю накроет затяжная магнитная буря. Она продлится целую неделю – до 14 числа. Магнитные колебания в эти дни будут слабыми. Однако люди все равно могут ощутить ухудшение своего здоровья в столь опасные периоды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте  рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты  Obozrevatel гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов  их лечения советуем обращаться к врачам.

Что нужно знать о Коронавирусе

Главные факты о штамме Омикрон:6 фактов, которые нужно знать о новой мутации коронавируса
Комбинирование COVID- вакцин:В Минздраве рассказалли, какие препараты можно смешивать. Инфографика
Третья прививка от COVID-19:В Украине разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса
Сертификат о вакцинации бустерной дозой:Когда и как можно будет получить сертификат в Дії: детальное разъяснение