На Закарпатье зафиксировали вспышку гепатита А: в одном из сел ввели жесткие ограничения для туристов
В селе Иза Закарпатской области произошла вспышка вирусного гепатита А. Из-за этого в населенном пункте с 19 ноября будут действовать усиленные противоэпидемические мероприятия.
Пресс-служба ОГА сообщила в Facebook, что эпидситуация осложнена: заболеваемость остается высокой, и после возобновления очного обучения в местной школе на прошлой неделе произошло повторное массовое заражение. Зафиксировано семь новых случаев гепатита А среди школьников.
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 ноября провела внеплановое заседание и постановила ввести дополнительные противоэпидемические ограничения.
"Основная цель – не допустить дальнейшее распространение инфекции", – объяснили представители власти.
Усиленные меры будут действовать с 19 ноября 2025 года в течение 60 суток или до отдельного решения комиссии:
- приостановлена работа местных свадебных залов, кафе, ресторанов;
- запрещено проведение массовых мероприятий в городе Хуст и селе Иза (ярмарки, празднования, торговля пищевой продукцией и т.д.);
- учебные заведения в Изе переведены на дистанционное обучение;
- приостановлено туристические мероприятия на территории села и окрестностей.
- запрещен въезд туристических автобусов в Изу, кроме транзитного проезда, и остановка любого транспорта с целью посещения заведений питания, торговли, быта и обслуживания.
На территории Хустской громады продолжатся дезинфекционные мероприятия в очагах заболевания и ежедневный эпидемиологический мониторинг ситуации. Медики будут проводить бесплатное тестирование пациентов и контактных лиц, чтобы прервать цепи дальнейшего распространения вирусного гепатита А.
"Призываем жителей громады и гостей региона с пониманием отнестись к необходимым ограничениям, соблюдать рекомендации и ответственно относиться к собственному здоровью и безопасности других. Вместе мы сможем стабилизировать ситуацию и остановить дальнейшее распространение заболевания", – отметил заместитель председателя Закарпатской ОВА Александр Музыченко.
Как передается вирусный гепатит А (HAV)
Основной путь передачи – фекально-оральный, то есть подхватить болезнь можно через:
- употребление загрязненной пищи;
- питья или использования загрязненной воды;
- контакт с зараженными поверхностями;
- прямой контакт с инфицированным человеком.
Симптомы заражения HAV
У детей гепатит А часто проходит бессимптомно, но взрослые болеют серьезнее. Чаще всего инфицированные замечают такие первые признаки болезни:
- слабость, усталость;
- повышение температуры;
- тошнота, рвота, боль в животе, потеря аппетита;
- желтуха (желтеют кожа и склеры);
- потемнение мочи;
- светлый цвет испражнений.
Болезнь обычно длится несколько недель, иногда – до 2–6 месяцев.
