На Закарпатье зафиксировали вспышку гепатита А: в одном из сел ввели жесткие ограничения для туристов

В селе Иза Закарпатской области произошла вспышка вирусного гепатита А. Из-за этого в населенном пункте с 19 ноября будут действовать усиленные противоэпидемические мероприятия.

Видео дня

Пресс-служба ОГА сообщила в Facebook, что эпидситуация осложнена: заболеваемость остается высокой, и после возобновления очного обучения в местной школе на прошлой неделе произошло повторное массовое заражение. Зафиксировано семь новых случаев гепатита А среди школьников.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 ноября провела внеплановое заседание и постановила ввести дополнительные противоэпидемические ограничения.

"Основная цель – не допустить дальнейшее распространение инфекции", – объяснили представители власти.

Усиленные меры будут действовать с 19 ноября 2025 года в течение 60 суток или до отдельного решения комиссии:

приостановлена работа местных свадебных залов, кафе, ресторанов;

запрещено проведение массовых мероприятий в городе Хуст и селе Иза (ярмарки, празднования, торговля пищевой продукцией и т.д.);

учебные заведения в Изе переведены на дистанционное обучение;

приостановлено туристические мероприятия на территории села и окрестностей.

запрещен въезд туристических автобусов в Изу, кроме транзитного проезда, и остановка любого транспорта с целью посещения заведений питания, торговли, быта и обслуживания.

На территории Хустской громады продолжатся дезинфекционные мероприятия в очагах заболевания и ежедневный эпидемиологический мониторинг ситуации. Медики будут проводить бесплатное тестирование пациентов и контактных лиц, чтобы прервать цепи дальнейшего распространения вирусного гепатита А.

"Призываем жителей громады и гостей региона с пониманием отнестись к необходимым ограничениям, соблюдать рекомендации и ответственно относиться к собственному здоровью и безопасности других. Вместе мы сможем стабилизировать ситуацию и остановить дальнейшее распространение заболевания", – отметил заместитель председателя Закарпатской ОВА Александр Музыченко.

Как передается вирусный гепатит А (HAV)

Основной путь передачи – фекально-оральный, то есть подхватить болезнь можно через:

употребление загрязненной пищи;

питья или использования загрязненной воды;

контакт с зараженными поверхностями;

прямой контакт с инфицированным человеком.

Симптомы заражения HAV

У детей гепатит А часто проходит бессимптомно, но взрослые болеют серьезнее. Чаще всего инфицированные замечают такие первые признаки болезни:

слабость, усталость;

повышение температуры;

тошнота, рвота, боль в животе, потеря аппетита;

желтуха (желтеют кожа и склеры);

потемнение мочи;

светлый цвет испражнений.

Болезнь обычно длится несколько недель, иногда – до 2–6 месяцев.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Украине четырехмесячный младенец попал в больницу из-за отравления водой из колодца. Речь идет о случае водно-нитратной метгемоглобинемии, зафиксированном в одном из сел Звенигородского района Черкасской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!