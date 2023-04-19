На Землю надвигается мощная магнитная буря: остались считанные дни

20-21 апреля Землю накроет очередная магнитная буря. Её сила оценивается в 5 баллов.

Видео дня

Об этом сообщает издания УНИАН. Многие люди могут почувствовать недомогание в этот период, поэтому специалисты выделили ряд правил для облегчения самочувствия.

Круглосуточно сотрудники солнечных лабораторий следят за Солнцем и информируют обо всех возможных угрозах, связанных с его активностью, в том числе о магнитных бурях, которые считаются одним из таких опасных явлений.

Магнитные бури возникают в результате возмущений магнитного поля Земли, вызванных вспышками на Солнце. Эти колебания могут нанести вред системам связи и здоровью людей. Даже незначительное увеличение активности может негативно сказаться на здоровье.

Достаточно сильная магнитная буря ожидается уже завтра 20 апреля и продлится до 21 числа. Её сила оценивается в 5 баллов.

Плохое самочувствие во время магнитной бури может проявляться по-разному и включать в себя головную боль, слабость, тошноту, гипертонию, боль в мышцах и суставах, нарушения сна, боль в висках и обострение хронических заболеваний.

Чтобы поддерживать хорошее самочувствие во время магнитной бури, следуйте этим рекомендациям:

Ограничьте употребление кофеина и алкоголя.

Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Проветривайте помещение, чтобы обеспечить свежий воздух.

Отдыхайте и спите достаточно, чтобы избежать чрезмерной усталости.

Снизьте уровень стресса и тревоги, например, занимайтесь медитацией, йогой или глубоким дыханием.

Избегайте физических и эмоциональных перегрузок.

Перед сном принимайте контрастный душ.

При сильных симптомах недомогания во время магнитной бури, особенно если они повлияли на работу сердца, рекомендуется обратиться к врачу и при необходимости взять больничный.

Если у вас повышается артериальное давление и не удается его сбить, важно вызвать скорую помощь немедленно.

Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!