На Землю надвигается мощная магнитная буря: остались считанные дни
20-21 апреля Землю накроет очередная магнитная буря. Её сила оценивается в 5 баллов.
Об этом сообщает издания УНИАН. Многие люди могут почувствовать недомогание в этот период, поэтому специалисты выделили ряд правил для облегчения самочувствия.
Круглосуточно сотрудники солнечных лабораторий следят за Солнцем и информируют обо всех возможных угрозах, связанных с его активностью, в том числе о магнитных бурях, которые считаются одним из таких опасных явлений.
Магнитные бури возникают в результате возмущений магнитного поля Земли, вызванных вспышками на Солнце. Эти колебания могут нанести вред системам связи и здоровью людей. Даже незначительное увеличение активности может негативно сказаться на здоровье.
Достаточно сильная магнитная буря ожидается уже завтра 20 апреля и продлится до 21 числа. Её сила оценивается в 5 баллов.
Плохое самочувствие во время магнитной бури может проявляться по-разному и включать в себя головную боль, слабость, тошноту, гипертонию, боль в мышцах и суставах, нарушения сна, боль в висках и обострение хронических заболеваний.
Чтобы поддерживать хорошее самочувствие во время магнитной бури, следуйте этим рекомендациям:
- Ограничьте употребление кофеина и алкоголя.
- Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
- Проветривайте помещение, чтобы обеспечить свежий воздух.
- Отдыхайте и спите достаточно, чтобы избежать чрезмерной усталости.
- Снизьте уровень стресса и тревоги, например, занимайтесь медитацией, йогой или глубоким дыханием.
- Избегайте физических и эмоциональных перегрузок.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
При сильных симптомах недомогания во время магнитной бури, особенно если они повлияли на работу сердца, рекомендуется обратиться к врачу и при необходимости взять больничный.
Если у вас повышается артериальное давление и не удается его сбить, важно вызвать скорую помощь немедленно.
Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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