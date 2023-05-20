На Землю надвигается затяжная магнитная буря: как пережить метеоудар
Ученые предупреждают о солнечной активности в ближайшем будущем. Так, с 23 по 25 мая Землю накроет .магнитная буря.
Следующая буря в месяце ожидается 28 мая и достигнет мощности 5 баллов. Прогноз магнитных бурь опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
Магнитные бури возникают в результате распространения возмущений в магнитном поле Земли, вызванных солнечными вспышками. Эти колебания могут иметь негативное влияние на функционирование систем связи и оказывать воздействие на человеческое здоровье. Даже небольшое повышение солнечной активности может оказать негативное воздействие на физическое и эмоциональное состояние людей.
В мае ожидается четыре магнитных бури, однако только последняя из них будет иметь значительную мощность. Две из этих бурь уже произошли.
Специалисты прогнозируют трехдневную магнитную бурю, которая пройдет с 23 по 25 мая – ее мощность не превысит 4 балла. Последняя буря в этом месяце ожидается 28 мая и достигнет мощности 5 баллов.
Каждый человек индивидуален в своей реакции на магнитные бури. В периоды повышенной солнечной активности особенно чувствительны к ним пожилые люди, метеозависимые люди, беременные женщины и те, у кого есть хронические заболевания.
Симптомы, связанные с недомоганием во время магнитных бурь, могут проявляться разнообразно, но чаще всего включают следующие проявления:
- Головная боль и мигрень.
- Утомляемость и чувство слабости.
- Бессонница и нарушения сна.
- Изменения аппетита и пищевых предпочтений.
- Раздражительность, нервозность и изменения настроения.
- Головокружение и ощущение неуравновешенности.
- Боли в суставах и мышцах.
- Усиление симптомов хронических заболеваний, таких как артрит или астма.
Для более легкого переживания магнитных бурь и снижения неприятных симптомов рекомендуется принять следующие меры и придерживаться правил здорового образа жизни во время опасных дней:
- Если это возможно, возьмите больничный, особенно если вы входите в группу риска.
- Избегайте потребления кофеина, сигарет, энергетических напитков и алкоголя, поскольку они могут усилить нервозность и негативное воздействие магнитных бурь.
- Увеличьте потребление свежих сезонных овощей, фруктов и ягод, а также выпивайте достаточное количество воды для поддержания гидратации.
- Уделите больше внимания физической активности, включая зарядку, прогулки на свежем воздухе и другие виды умеренных упражнений.
- Регулярно проветривайте помещение, где вы находитесь, чтобы обеспечить достаточный доступ свежего воздуха.
- Проводите больше времени на открытом воздухе, в парках или природных зонах.
- Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и управлять своим эмоциональным состоянием, чтобы снизить стрессовые факторы.
- Принимайте контрастный душ перед сном, который может помочь расслабиться и снять напряжение.
- Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы обеспечить регулярный сон и поддержать общее состояние организма.
Эти рекомендации помогут вам улучшить общее самочувствие и более легко пережить магнитные бури. Однако, если у вас возникают серьезные здоровые проблемы или симптомы, всегда рекомендуется обратиться к врачу для получения конкретных рекомендаций и лечения.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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