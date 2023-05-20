На Землю надвигается затяжная магнитная буря: как пережить метеоудар

Ученые предупреждают о солнечной активности в ближайшем будущем. Так, с 23 по 25 мая Землю накроет .магнитная буря.

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Следующая буря в месяце ожидается 28 мая и достигнет мощности 5 баллов. Прогноз магнитных бурь опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Магнитные бури возникают в результате распространения возмущений в магнитном поле Земли, вызванных солнечными вспышками. Эти колебания могут иметь негативное влияние на функционирование систем связи и оказывать воздействие на человеческое здоровье. Даже небольшое повышение солнечной активности может оказать негативное воздействие на физическое и эмоциональное состояние людей.

В мае ожидается четыре магнитных бури, однако только последняя из них будет иметь значительную мощность. Две из этих бурь уже произошли.

Специалисты прогнозируют трехдневную магнитную бурю, которая пройдет с 23 по 25 мая – ее мощность не превысит 4 балла. Последняя буря в этом месяце ожидается 28 мая и достигнет мощности 5 баллов.

Каждый человек индивидуален в своей реакции на магнитные бури. В периоды повышенной солнечной активности особенно чувствительны к ним пожилые люди, метеозависимые люди, беременные женщины и те, у кого есть хронические заболевания.

Симптомы, связанные с недомоганием во время магнитных бурь, могут проявляться разнообразно, но чаще всего включают следующие проявления:

Головная боль и мигрень. Утомляемость и чувство слабости. Бессонница и нарушения сна. Изменения аппетита и пищевых предпочтений. Раздражительность, нервозность и изменения настроения. Головокружение и ощущение неуравновешенности. Боли в суставах и мышцах. Усиление симптомов хронических заболеваний, таких как артрит или астма.

Для более легкого переживания магнитных бурь и снижения неприятных симптомов рекомендуется принять следующие меры и придерживаться правил здорового образа жизни во время опасных дней:

Если это возможно, возьмите больничный, особенно если вы входите в группу риска. Избегайте потребления кофеина, сигарет, энергетических напитков и алкоголя, поскольку они могут усилить нервозность и негативное воздействие магнитных бурь. Увеличьте потребление свежих сезонных овощей, фруктов и ягод, а также выпивайте достаточное количество воды для поддержания гидратации. Уделите больше внимания физической активности, включая зарядку, прогулки на свежем воздухе и другие виды умеренных упражнений. Регулярно проветривайте помещение, где вы находитесь, чтобы обеспечить достаточный доступ свежего воздуха. Проводите больше времени на открытом воздухе, в парках или природных зонах. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и управлять своим эмоциональным состоянием, чтобы снизить стрессовые факторы. Принимайте контрастный душ перед сном, который может помочь расслабиться и снять напряжение. Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы обеспечить регулярный сон и поддержать общее состояние организма.

Эти рекомендации помогут вам улучшить общее самочувствие и более легко пережить магнитные бури. Однако, если у вас возникают серьезные здоровые проблемы или симптомы, всегда рекомендуется обратиться к врачу для получения конкретных рекомендаций и лечения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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