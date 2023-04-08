Начало недели принесет новые испытания: на Землю надвигается магнитная буря

Следующая неделя начнется с новой магнитной бури. Она начнется в понедельник, 10 апреля, и продлится два дня – до 11 апреля включительно.

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Об этом сообщает погодный сайт Meteoagent. Отмечается, что на этот раз возмущения магнитного поля Земли будут средней силы (до четырех баллов).

После этого поводов для волнения не будет до самого конца недели, которое ознаменуется началом новой бури.

Как известно, магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В периоды бурь следует особенно внимательно относиться к своему здоровью. В первую очередь это касается метеозависимых, беременных, а также пожилых людей – у них в это время может ухудшиться самочувствие.

Наиболее распространенными симптомами являются головная боль и головокружение, тошнота, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, бессонница или наоборот сонливость, сильная слабость. Также могут обостряться хронические заболевания.

Что советуют врачи, чтобы период бурь не отражался на здоровье:

– Пейте больше воды, а также травяных чаев. Одновременно с этим откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

– Ограничьте количество жареной, острой и жирной пищи в рационе, добавив в него больше сезонных овощей, фруктов и зелени.

– Увеличьте физическую активность, например, больше ходите пешком.

– Регулярно проветривайте квартиру и проводите больше времени на свежем воздухе.

– Старайтесь меньше нервничать.

– Соблюдайте режим сна и подъемов, перед сном принимайте контрастный душ.

Напомним, что в апреле мощная магнитная буря придется на солнечное затмение. Календарь магнитных бурь на апрель вы найдете по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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