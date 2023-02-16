Надвигается магнитная буря, которая продлится трое суток: медики дали советы, как уберечься от негативного влияния
На Землю надвигается магнитная буря, которая продлится три дня – 19, 20 и 21 февраля. Она будет средней мощности, но может отрицательно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
По данным сайта meteoagent.com, следующее возмущение геомагнитного поля Земли ожидается 19-21 февраля, а также еще одну волну можно ожидать с 22 по 28 февраля. Эта магнитная буря будет низкой.
Как магнитные бури оказывают влияние на здоровье?
"Бунт на Солнце" (так называют магнитные бури) может вызвать у человека плохое самочувствие. В эти дни люди жалуются на боли в суставах, спине и сердце. Кроме того, возможно повышенное давление, а также напомнить о себе могут давние травмы, такие как переломы костей, повреждения органов или тканей или даже ожоги.
Кроме ухудшения физического состояния, эмоциональное состояние также может оказаться под угрозой. В частности, возможны перепады настроения, апатия, сонливость или бессонница.
Особенно внимательными в эти дни должны быть пожилые люди, метеозависимые, беременные женщины или люди с хроническими болезнями.
Симптомы, которые можно ощутить в эти дни:
– головная боль и головокружение;
– бессонница;
– тошнота;
– раздражительность;
– неспособность к концентрации внимания;
– боль в суставах;
– скачки артериального давления;
– тахикардия.
Как уберечь здоровье во время магнитной бури
Специалисты советуют уделить особое внимание своему настроению – отложить, по возможности, важные дела, переговоры, встречи. Нужно избавиться от всех вещей, которые могут вызвать у вас тревогу или переживания.
По словам медиков, во время магнитной бури лучше есть больше фруктов и овощей, не пить кофе и алкоголь, и больше быть на свежем воздухе.
Советы для метеозависимых:
– устраивайте прогулки на свежем воздухе, но не переутомляйте организм сильными нагрузками;
– вместо фастфуда и алкоголя, отдавайте предпочтение пище с большим содержанием витаминов – сезонным фруктам и овощам;
– пейте меньше кофе, а больше – воды;
– избегайте ссор и конфликтных ситуаций;
– не планируйте длительные поездки.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце, которые помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.
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