Найден революционный способ лечения болезни Альцгеймера

Новое исследование, которое провели ученые из Израиля, показало, что болезнь Альцгеймера можно остановить или даже обратить вспять с помощью кислородной терапии. Проводить ее пациентам необходимо в помещениях с повышенным давлением.

Результаты работы, проведенной учеными, опубликованы в журнале Aging. Они обследовали шесть пациентов в возрасте около 70 лет, у которых не было болезни Альцгеймера, но которые страдали серьезной потерей памяти, которая является предвестником наиболее распространенной формы деменции.

Для них использовали лечение, которое называют гипербарической кислородной терапией (HBOT) – оно включает вдыхание кислорода пациентами через маску в герметичной камере. Ученые провели 60 ежедневных сеансов такой терапии в течение трех месяцев.

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Потом они измерили кровоток в мозге пациентов с помощью МРТ. Как утверждают ученые, оказалось, что их состояние улучшилось после 90-минутных кислородных процедур: кровоток в нескольких частях мозга пожилых людей увеличился на 16-23%.

Добровольцы также прошли тесты памяти до и после лечения и показали лучшие результаты по концентрации и обработке информации после терапии. Это говорит о том, что лечение увеличило ширину стенок кровеносных сосудов.

Они также протестировали лечение на мышах с болезнью Альцгеймера и обнаружили, что оно снижает количество амилоидных бляшек, которые мешают клеткам мозга общаться друг с другом, почти на 30%. Мыши также лучше строили гнезда и быстрее перемещались по лабиринтам.

Как отметил эксперт по нейробиологии из Тель-Авивского университета профессор Ури Ашери, результаты исследования показали результативность терапии.

"Мы впервые обнаружили, что гипербарическая кислородная терапия вызывает уничтожение ранее существовавших амилоидных бляшек, а также их появление. У пожилых пациентов, страдающих значительной потерей памяти, было обнаружено усиление мозгового кровотока и улучшение когнитивных функций", – сказал он.

Вместе с тем исследователи заявили, что лечение необходимо протестировать на большем количестве пациентов, чтобы подтвердить свои выводы. Более того, по их словам, в нынешнем виде кислородную терапию было бы очень сложно проводить в обычном порядке, из-за недостаточного количества аппаратов.

Болезнь Альцгеймера – одно из самых распространенных заболеваний нервной системы у пожилых людей. Ученые считают, что от начала заболевания до проявления первых симптомов может пройти значительное количество времени.

Один из первых видимых симптомов заболевания – потеря памяти. Дальше к ней могут подключаться нарушения речи, проблемы с концентрацией внимания, утрата навыка совершать целенаправленные движения, а также тревога, рассеянность, расстройство сна, апатия и другие проявления болезни.

По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2015 год в мире насчитывалось 50 млн человек с этим заболеванием, а, согласно прогнозам, уже к 2030 году их будет 82 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из клиники Кливленда установили, что коронавирус, вероятно, может привести к деменции, похожей на болезнь Альцгеймера. Они провели эксперимент с использованием искусственного интеллекта.