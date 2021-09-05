Найдена "ахиллесова пята" раковых клеток: ученые рассказали, как остановить рост опухоли

Международная группа ученных во главе с канадскими специалистами открыла фермент NFS1, способный защищать раковые клетки от гибели при нестаче кислорода. Остановка его выработки может замедлить или прекратить рост опухоли.

Результаты своей работы исследователи опубликовали в журнале Science Advances. Отмечается, что для роста опухоли нужно активное кровоснабжение для поступления кислорода, с чем часто возникают проблемы. Из-за его нехватки в раковых клетках накапливается кислота, от которой они избавляются с помощью регулятора кислотности CAIX. Таким образом они адаптируются к лечению, вследствие чего активно растут и начинаю метастазировать в другие органы.

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Ученые провели эксперименты на мышах и установили, что NFS1 помогает в выработке CAIX, а без него клетка может просто погибнуть. Теперь необходимо найти средство, которое могло бы замедлить или остановить выработку NFS1, это сделало бы лечение рака гораздо эффективнее.

Ранее эти ученые уже открыли подобное – это соединение SLC-0111. Было установлено, что оно успешно борется, с опухолями груди, мозга, поджелудочной железы, однако грозит серьезными побочными эффектами, поскольку одинаково атакует как раковые клетки, так и здоровые. Поэтому необходимо разработать более прицельное средство, которое наносило бы организму минимум вреда.

Напомним, ученые из США открыли иммунный фермент, который отвечает за генетические изменения при онкологических заболеваниях и способствует стремительному развитию рака. Он играет значимую роль в иммунной системе человека и защищает клетки организма от размножения вирусов. Однако пытаясь атаковать раковые клетки напрямую, данный фермент провоцирует возникновение генетических мутаций и способствует развитию этой же опухоли.

Ранее ученые также заявили о прорыве в лечении рака груди. В частности, они отметили, что применение препарата олапариб на ранней стадии рака молочной железы значительно снижает риск его возвращения у женщины и возможности наследования.

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