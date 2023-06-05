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Наталья Лелюх
Наталья Лелюх
Акушер-гинеколог

Блог | Напитки во время беременности: можно ли пить кофе, алкоголь, колу или молоко

Напитки во время беременности: можно ли пить кофе, алкоголь, колу или молоко

Вспомню, что я гинеколог. Употребление жидкости во время беременности.

Видео дня

Кофе во время беременности

Когда-то как известный кофеман я заморочилась этим вопросом и провела исследование этого вопроса.

Мои личные выводы после знакомства с кучей исследований следующие:

Далее текст на языке оригинала.

– Якщо жінка реально має фізіологічну залежність від кофеїну, то до настання вагітності бажано (дуже бажано) зменшити споживання кави до 2 чашок в день середньої міцності.

– Для жінок з "низьким тиском" більш дієва стратегія – постійне носіння компресійної білизни, адекватний режим споживання питної води, харчування з простими вуглеводами, мінімізувати баню, започаткувати контрастний душ в своєму житті, мати регулярне (ключове слово) фізичне навантаження і свіже повітря для дихання, масаж ніг і комірцевої зони.

– Максимально знизити споживання кофеїну до 12 тижнів вагітності, а після 30 тижня вагітності каву пити лише зранку, бо метаболізм кофеїну сильно сповільнюється і зі звичних 5 годин стає 18 годинами активної циркуляції

І ще раз нагадаю, що кофеїн міститься не лише в каві (дивись картинку)

Напитки во время беременности: можно ли пить кофе, алкоголь, колу или молоко

Більш детально про каву під час вагітності в трилогії тут: частина перша: http://surl.li/hqsqq, частина друга: http://surl.li/hqsrb, частина третя, фінальна: http://surl.li/hqsri

Безалкогольне пиво

Вживати не бажано. Напій може містити більш високі дози етанолу на відміну від вказаного на етикетці. При хибному відчутті "безпеки" легко передозувати.

Напитки во время беременности: можно ли пить кофе, алкоголь, колу или молоко

Алкоголь

На сьогодні не існує доказових даних про безпечну дозу етанолу. Тому алкоголь радять виключити з раціону і аптечки вагітної жінки. Навть якщо руззня не давала всю ніч спати і ви нервуєтесь, то просєко буде після закінчення грудного вигодовування, а поки можна просто матюкатись вплітаючи в мереживо щирої української лайки щось про ЙР.

Цукорвмісні напої (содова, енергетичні напої, фруктовий сік, концентрати соків)

Щоденне використання вагітною може спричинити збільшення ІМТ у дитини до 6 років за рахунок жирової частки. Подробиці в табличці. А від себе додам. Будьте дуже обережними з морковними фрешами та цитрусовими соками, бо від них не лише дитина може набрати вагу, а й мама. А ще, лайфхак за межею розуміння: гранатовий сік, навіть з м'якоттю НЕ ПІДНІМАЄ Гемоглобін. Лише викликає тривалий закреп з розвитком геморою.

Напитки во время беременности: можно ли пить кофе, алкоголь, колу или молоко

Кола

З одного боку – це цукорвмісний напій, тому про його вплив на ожиріння у дітей дивись вище. Але є дослідження, які доводять, що вживання вагітною коли спричиняє збільшення ризик розвитку лейкемії у дітей. Так, це поки спостережні дослідження. Так, я не знаю чіткої кореляції між кількістю випитої дієтичної коли і розвитком раку, але просто знайте, що такий зв'язок знайдено і якщо можете не пити колу під час вагітності – не пийте її.

Напитки во время беременности: можно ли пить кофе, алкоголь, колу или молоко

Водопроводна вода

Колись я писала про цікаве дослідження про зв'язок гігієнічних традицій з розвитком вроджених вад розвитку у плода знайшло кореляцію між прийомом ванни і душу більше 15 хвилин з розвитком гастрошизису. Також дослідники вказували, що прийом душу протягом 10 хвилин по кількості отриманих побічних продуктів дезинфекції води дорівнює приблизно тій самій кількості речовин з випитого 1 літру тієї ж води. Джерело: Backer LC, Ashley DL, Bonin MA, Cardinali FL, Kieszak SM, Wooten JV: Household exposures to drinking water disinfection by-products: whole blood trihalomethane levels. J Expo Anal Environ Epidemiol. 2000, 10: 321-326. 10.1038/sj.jea.7500098.

Що я можу сказати зараз...

Якщо у вас з крану тече вода – ви щасливчик. Якщо ви живете на Херсонщині або в Миколаєві – не використовуйте воду з-під крану для миття та приготування їжі. Лише для унітазу. Якщо ви можете поставити фільтри на воду у себе вдома – ставте! Якщо у вас скважина – заморочтесь хоть раз перевіркою вмісту речовин у вашій воді, щоб розуміти безпеку її використання. Якщо ви живете в Україні постійно майте запас питної води, бо у ЙР інші плани.

Молоко

Тут виявилось багато цікавого. Поки що, подробиці в табличці. Загалом дослідники радять переглянути рекомендації щодо споживання молочних продуктів під час вагітності. Молоко – це не просто поживна речовина, а являє собою ендокринну сигнальну систему ссавців, що активує ключовий регулятор росту клітин і анаболізму, чутливу до поживних речовин кіназу mTORC1. А її стимуляція призводить до вираженого анаболічного ефекту.

Напитки во время беременности: можно ли пить кофе, алкоголь, колу или молоко

Сподіваюсь, що вам буде корисно.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская