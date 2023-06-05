Вспомню, что я гинеколог. Употребление жидкости во время беременности.

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Кофе во время беременности

Когда-то как известный кофеман я заморочилась этим вопросом и провела исследование этого вопроса.

Мои личные выводы после знакомства с кучей исследований следующие:

Далее текст на языке оригинала.

– Якщо жінка реально має фізіологічну залежність від кофеїну, то до настання вагітності бажано (дуже бажано) зменшити споживання кави до 2 чашок в день середньої міцності.

– Для жінок з "низьким тиском" більш дієва стратегія – постійне носіння компресійної білизни, адекватний режим споживання питної води, харчування з простими вуглеводами, мінімізувати баню, започаткувати контрастний душ в своєму житті, мати регулярне (ключове слово) фізичне навантаження і свіже повітря для дихання, масаж ніг і комірцевої зони.

– Максимально знизити споживання кофеїну до 12 тижнів вагітності, а після 30 тижня вагітності каву пити лише зранку, бо метаболізм кофеїну сильно сповільнюється і зі звичних 5 годин стає 18 годинами активної циркуляції

І ще раз нагадаю, що кофеїн міститься не лише в каві (дивись картинку)

Більш детально про каву під час вагітності в трилогії тут: частина перша: http://surl.li/hqsqq, частина друга: http://surl.li/hqsrb, частина третя, фінальна: http://surl.li/hqsri

Безалкогольне пиво

Вживати не бажано. Напій може містити більш високі дози етанолу на відміну від вказаного на етикетці. При хибному відчутті "безпеки" легко передозувати.

Алкоголь

На сьогодні не існує доказових даних про безпечну дозу етанолу. Тому алкоголь радять виключити з раціону і аптечки вагітної жінки. Навть якщо руззня не давала всю ніч спати і ви нервуєтесь, то просєко буде після закінчення грудного вигодовування, а поки можна просто матюкатись вплітаючи в мереживо щирої української лайки щось про ЙР.

Цукорвмісні напої (содова, енергетичні напої, фруктовий сік, концентрати соків)

Щоденне використання вагітною може спричинити збільшення ІМТ у дитини до 6 років за рахунок жирової частки. Подробиці в табличці. А від себе додам. Будьте дуже обережними з морковними фрешами та цитрусовими соками, бо від них не лише дитина може набрати вагу, а й мама. А ще, лайфхак за межею розуміння: гранатовий сік, навіть з м'якоттю НЕ ПІДНІМАЄ Гемоглобін. Лише викликає тривалий закреп з розвитком геморою.

Кола

З одного боку – це цукорвмісний напій, тому про його вплив на ожиріння у дітей дивись вище. Але є дослідження, які доводять, що вживання вагітною коли спричиняє збільшення ризик розвитку лейкемії у дітей. Так, це поки спостережні дослідження. Так, я не знаю чіткої кореляції між кількістю випитої дієтичної коли і розвитком раку, але просто знайте, що такий зв'язок знайдено і якщо можете не пити колу під час вагітності – не пийте її.

Водопроводна вода

Колись я писала про цікаве дослідження про зв'язок гігієнічних традицій з розвитком вроджених вад розвитку у плода знайшло кореляцію між прийомом ванни і душу більше 15 хвилин з розвитком гастрошизису. Також дослідники вказували, що прийом душу протягом 10 хвилин по кількості отриманих побічних продуктів дезинфекції води дорівнює приблизно тій самій кількості речовин з випитого 1 літру тієї ж води. Джерело: Backer LC, Ashley DL, Bonin MA, Cardinali FL, Kieszak SM, Wooten JV: Household exposures to drinking water disinfection by-products: whole blood trihalomethane levels. J Expo Anal Environ Epidemiol. 2000, 10: 321-326. 10.1038/sj.jea.7500098.

Що я можу сказати зараз...

Якщо у вас з крану тече вода – ви щасливчик. Якщо ви живете на Херсонщині або в Миколаєві – не використовуйте воду з-під крану для миття та приготування їжі. Лише для унітазу. Якщо ви можете поставити фільтри на воду у себе вдома – ставте! Якщо у вас скважина – заморочтесь хоть раз перевіркою вмісту речовин у вашій воді, щоб розуміти безпеку її використання. Якщо ви живете в Україні постійно майте запас питної води, бо у ЙР інші плани.

Молоко

Тут виявилось багато цікавого. Поки що, подробиці в табличці. Загалом дослідники радять переглянути рекомендації щодо споживання молочних продуктів під час вагітності. Молоко – це не просто поживна речовина, а являє собою ендокринну сигнальну систему ссавців, що активує ключовий регулятор росту клітин і анаболізму, чутливу до поживних речовин кіназу mTORC1. А її стимуляція призводить до вираженого анаболічного ефекту.

Сподіваюсь, що вам буде корисно.